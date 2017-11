Voormalig Ajax- en Vitesse-speler Yakubu (35) overleden

Yakubu was al enige tijd ziek, meldt de website Modern Ghana. Hij overleed in een ziekenhuis in Tema, de stad waar hij ook geboren werd.

Yakubu kwam in 1999 op 17-jarige leeftijd naar Amsterdam. Hij speelde in vijf seizoenen 65 duels voor Ajax onder trainer Ronald Koeman, waarmee hij in 2002 en 2004 landskampioen werd. In 2002 won hij met Ajax bovendien de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

Na een verhuurperiode in het seizoen 2004/2005 bij Vitesse vertrok hij definitief naar Arnhem. De defensieve middenvelder speelde tachtig wedstrijden voor die club. Yakubu kwam nooit tot scoren in de Eredivisie.

Hij speelde zestien interlands voor Ghana en hielp zijn land kwalificeren voor het WK in 2006. Hij behoorde niet tot de selectie voor het toernooi in Duitsland, waar Ghana als WK-debutant in de achtste finale werd uitgeschakeld door Brazilië. Wel speelde Yakubu in dat jaar op de Afrika Cup, waar Ghana in de groepsfase werd uitgeschakeld.