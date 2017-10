Feyenoorder Amrabat opgeroepen voor WK-kwalificatieduel Marokko

De 21-jarige Amrabat werd geboren in Blaricum en heeft zowel een Nederlands als een Marokkaans paspoort.

De middenvelder speelde in het verleden voor beide jeugdselecties, maar maakte in maart van dit jaar zijn debuut in het nationale elftal van Marokko. Omdat het een oefeninterland tegen Tunesië betrof, mag Amrabat nog voor een ander land kiezen.

De Marokkaanse bondsvoorzitter Faouzi Lakjaa stelde begin oktober dat Amrabat, die met zijn ouders op de tribune zat bij de interland tussen Marokko en Gabon, definitief voor 'de 'Leeuwen van de Atlas' had gekozen.

De oud-speler van FC Utrecht heeft dat zelf niet bevestigd, maar als hij op 11 november in actie komt tegen Ivoorkust, mag hij daarna in ieder geval niet meer voor Oranje uitkomen.

De KNVB sprak ook met Amrabat, maar bondscoach Dick Advocaat gaf aan dat hij eerst een vaste basisplaats bij Feyenoord moet hebben om in aanmerking te komen voor een selectie voor het Nederlands elftal.

El Ahmadi

Marokko en Ivoorkust strijden over twee weken in een rechtstreeks duel om WK-plaatsing. De Marokkanen zijn met nog één wedstrijd te gaan koploper in groep C met één punt meer dan nummer twee Ivoorkust.

De Ivorianen moeten thuis winnen om volgend jaar mee te mogen doen in Rusland.

Nordin Amrabat, de oudere broer van Sofyan, is ook opgeroepen door Renard. Dat geldt eveneens voor Feyenoorder Karim El Ahmadi, FC Groningen-topscorer Mimoun Mahi, Ajacied Hakim Ziyech en de geboren Amsterdammer Mbark Boussoufa.