Voorzitter FC Eindhoven wordt nieuwe commercieel directeur PSV

"Dat iemand met de statuur van Frans Janssen beschikbaar is gekomen, zien wij als buitenkans", aldus algemeen directeur Toon Gerbrands dinsdag op de site van PSV.

"Een stevig netwerk in de regio is voor deze functie van belang, maar daarnaast willen we ons wat internationaler gaan ontwikkelen. Ook in dat perspectief past de komst van Frans uitstekend bij ons."

Janssen, die al ruim veertig jaar een seizoenskaart van PSV heeft, werkte 21 jaar voor leasemaatschappij Athlon. "Voetbal is mijn passie en ik vond het geweldig leuk om er bij FC Eindhoven een serieuze hobby van te maken", zegt Janssen.

"Het is natuurlijk prachtig om nu in de top van Nederland professioneel verder te mogen gaan. De ambities en plannen van PSV spreken me enorm aan en ik denk dat ik er mijn steentje aan kan bijdragen."