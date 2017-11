Feyenoord moet vrezen voor evenaring CL-dieptepunt Willem II

De Tilburgse club begon in 1999 met nederlagen tegen Spartak Moskou (1-3), Girondins Bordeaux (3-2) en Sparta Praag (4-0 en 3-4) aan de groepsfase. Daarna werd twee keer een punt gepakt tegen Spartak (1-1) en Bordeaux (0-0).

Feyenoord startte met nederlagen tegen Manchester City (0-4), Napoli (3-1) en Shakhtar (1-2). Het doelsaldo van de Rotterdammers is bovendien nu al slechter dan dat van Willem II na vier duels: 2-9 om 7-14.

Bij een nederlaag woensdag bij Shakhtar kan Feyenoord daardoor zelfs de slechtste Nederlandse ploeg ooit genoemd worden na vier wedstrijden.

Overigens zijn er liefst negentien ploegen die de groepsfase ooit afsloten zonder punt. Feyenoord heeft nog drie wedstrijden om te voorkomen dat het op dat lijstje terecht komt. Vorig jaar verloren Club Brugge en Dinamo Zagreb al hun zes groepswedstrijden.

PSV

Omdat Feyenoord in 2002 ook de laatste drie wedstrijden van het vorige Champions League-avontuur verloor (2-0 tegen Dinamo Kiev, 2-0 tegen Juventus en 2-3 tegen Newcastle United) heeft de Rotterdamse club nu ook al een reeks van zes nederlagen op rij, maar dan niet in één seizoen.

De vorige en tevens enige andere Nederlandse club die zes keer op rij verloor in het miljoenenbal was PSV, verdeeld over de seizoenen 1992/1993 en 1997/1998. Nooit ging een Nederlandse club zeven keer op rij onderuit.

Shakhtar tegen Feyenoord wordt woensdagavond gespeeld in het Metalist Stadion in Charkov en staat onder leiding van de Griekse arbiter Anastasios Sidiropoulos. De andere wedstrijd in poule F gaat tussen Napoli en Manchester City.

De wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en Feyenoord is woensdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

