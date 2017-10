Van Beek lijkt duel in Champions League met Shakhtar Donetsk te missen

Van Beek raakte twee weken geleden in het thuisduel met de ploeg uit Oekraïne geblesseerd aan een heup. Hij was pas net fit na verschillende andere blessures. Van Beek miste eerder al onder meer de Klassieker tegen Ajax (1-4 verlies) en het uitduel met Roda JC (1-1) van afgelopen weekend.

In tegenstelling tot Van Beek lijken Tapia en Nelom wel tijdig fit. Beide verdedigers werkten maandag met hun ploeggenoten een besloten training af. "Het ziet er goed uit, maar na de training in ons stadion nemen we een definitieve beslissing", zei de coach van Feyenoord

Tapia miste de laatste duels vanwege een hamstringblessure. Nelom hield een lichte knieblessure over aan het bekerduel van vorige week tegen de amateurs van Swift. Eric Botteghin (knie) en Jan-Arie van der Heijden (kuit) zijn voorlopig nog uitgeschakeld.

Selectie

Feyenoord traint dinsdag nog een keer in Rotterdam voor vertrek naar Oekraïne. Trainer Giovanni van Bronckhorst maakt daarna zijn selectie bekend voor het vierde groepsduel in het miljoenenbal.

Feyenoord is na drie duels nog zonder punten in de Champions League, maar Van Bronckhorst ziet aanknopingspunten. "We hebben wel iedere wedstrijd in de Champions League weer een stap gemaakt."

"Thuis tegen Shakhtar was het alweer beter dan uit tegen Napoli. Ik hoop dat we nu tegen Shakhtar weer een stap kunnen maken. We hebben het hun thuis moeilijk gemaakt. Dat verwacht ik woensdag ook."

Het duel tussen Shakhtar en Feyenoord begint woensdag om 20.45 uur.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Champions League? Download de NUsport-app

Bekijk hier het programma en de standen in Champions League