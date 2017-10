Mourinho neemt het op voor 'onaantastbare' Lukaku

De van Everton overgekomen spits was dit seizoen al elf keer trefzeker voor zijn nieuwe club, maar zijn productie stokt deze maand. Dat leidt tot kritiek van de fans.

"Het gaat bij een spits niet louter om doelpunten", zei Mourinho maandag. "Ook als hij een keer niet scoort doet hij fantastisch werk voor het team."

"De fans kopen kaartjes en mogen hun ongenoegen uiten, maar dan is het aan mij om mijn spelers te beschermen", meende de Portugees. "Wat mij betreft is Lukaku onaantastbaar. Deze geweldige speler staat buiten elke discussie en is wekelijks van grote waarde."

Manchester United speelt dinsdag in de Champions League thuis tegen Benfica. Na drie overwinningen kan de club zich bij hernieuwd succes al bij de laatste zestien plaatsen.

Mourinho zal niemand sparen met het oog op eventuele kwalificatie. "We willen namelijk bovenaan eindigen in de groep. Benfica zal het ons lastig maken. Het is een trotse ploeg die er alles aan zal doen om te winnen."

