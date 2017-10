Belg Leekens (69) nieuwe bondscoach Hongarije

Voor Leekens wordt het zijn zesde baan als bondscoach. Hij was in zijn lange trainerscarrière eerder de eindverantwoordelijke bij België, van 1997 tot 1999 én van 2010 tot 2012. Ook was hij twee keer bondscoach van Algerije (2003 en 2016 tot 2017) en één keer van Tunesië (2014 tot 2015).

Leekens heeft van de Hongaarse bond als opdracht gekregen de nationale ploeg te leiden naar het EK 2020, dat in dertien verschillende landen wordt afgewerkt. De Hongaren waren er bij op het EK in Frankrijk in 2016 en haalden toen de achtste finales, waarin met 4-0 verloren werd van België.

In Nederland was Leekens in het seizoen 2001/2002 trainer van Roda JC. Hij haalde met de Limburgse club de achtste finales van de UEFA.

Leekens trainde verder onder meer de Belgische topclubs Club Brugge, Anderlecht en AA Gent. Zijn eerste club als trainer was Cercle Brugge in 1984.

De eerste wedstrijd van Hongarije onder Leekens is de oefeninterland op 9 november uit tegen Luxmeburg. Vijf dagen later spelen de Hongaren in Boedapest tegen Costa Rica.