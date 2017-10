PSV'er Brenet hecht weinig waarde aan evenaren record Van Aerle

De 23-jarige Brenet, die volgende week tegen FC Twente het record kan verbeteren, vindt het vooral belangrijk dat hij met koploper PSV al voor de negende keer in tien wedstrijden won.

"We zaten aan het begin van dit seizoen even in een dipje, maar dat hebben we nu omgedraaid. We spelen hoe we horen te spelen", concludeert de tweevoudig international tevreden.

"We hebben ons echt ontwikkeld als team en zijn compacter. Dat maakt denk ik het verschil. En door het scorend vermogen van Hirving Lozano, Jürgen Locadia en Marco van Ginkel hebben we het makkelijker."

Brenet beaamt dat Vitesse PSV enigszins in de kaart speelde. "Het is heerlijk om tegen Vitesse te spelen. Lekkerder dan tegen een iets kleinere club, die het vaak compacter houdt. Je moet ons geen ruimtes geven, want dan gebeurt dit", doelt hij op de 2-4 zege.

Lozano

De geboren Limburger vindt dat PSV ten opzichte van vorig seizoen een goed elftal heeft, waarin vooral nieuweling Lozano een hoofdrol speelt. De Mexicaan scoorde al negen keer in acht competitieduels.

"Santiago Arias vertelde ons van tevoren al hoe Lozano bij Mexico speelde en nu merken we gaandeweg zelf hoe goed hij is, zowel tijdens de trainingen als in wedstrijden", aldus Brenet.

"Maar sowieso voelt iedereen elkaar nu goed aan. Dat merk je al op de trainingen. We proberen juist veel te werken met de nieuwe jongens en zij vinden hun draai snel. Iedereen is blij en dat vertaalt zich in de wedstrijden."

Door de winst in Arnhem leidt PSV nog steeds royaal in de Eredivisie met 27 punten uit tien wedstrijden. Ajax en PEC Zwolle, de nummer twee en drie, geven respectievelijk vijf en zes punten toe.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie