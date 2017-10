Verbeek hoopt FC Twente dit seizoen naar linkerrijtje te leiden

"Het doel zal zijn om dit seizoen te eindigen in het linkerrijtje", aldus Verbeek maandag bij zijn presentatie in Enschede. "Iedereen weet dat er nog veel moet gebeuren als je pas negen punten hebt na tien wedstrijden, maar we gaan de uitdaging aan."

De 55-jarige oud-coach van onder meer AZ, Feyenoord, Heracles Almelo en sc Heerenveen bereikte zondagavond een akkoord met FC Twente over een contract tot medio 2019. Hij is de opvolger van René Hake, die twee weken geleden uit zijn functie werd gezet vanwege de slechte resultaten. Sindsdien nam assistent Marino Pusic de honneurs waar.

"Ik ben verheugd om eindelijk te mogen zeggen dat ik trainer ben van FC Twente", zei Verbeek. "Het is niet zo dat ik er onder de huidige omstandigheden blij mee ben, het is nooit leuk om een collega ontslagen te zien worden. Maar ik ben er inmiddels wel ervaren in. Bij mijn buitenlandse avonturen ben ik ook midden in het seizoen ingestapt."

"Dat is ook een van de redenen waarom ik graag een eigen assistent mee wilde nemen", doelde Verbeek op Jan de Jonge. "Als je tijdens het seizoen instapt, moet je op korte termijn succes boeken, want je stapt meestal niet in bij een ploeg die het goed doet. Je hebt tijd nodig, maar die krijg je meestal niet in de voetballerij."

Dubbelfunctie

Verbeek en FC Twente kwamen na uitgebreide onderhandelingen overeen dat Verbeek niet alleen trainer maar ook technisch manager wordt bij de club.

"Ik zie het niet als een dubbelfunctie, omdat ik me eigenlijk altijd overal mee bemoei, die naam heb ik ook. Ik denk ook overal verstand van te hebben en ik heb overal wel een mening over", stelde Verbeek. "Maar het is niet zo dat ik de baas speel. Ik sta open voor discussie."

De coach debuteert zondag op de bank bij FC Twente in een uitduel met koploper PSV.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie