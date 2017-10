Pasveer vindt dat Vitesse voorbeeld kan nemen aan 'kampioensploeg' PSV

"Het komt wel hard aan. Ze hebben de kansen afgemaakt en laten zien dat ze fouten kunnen afstraffen. We hebben het zelf weggegeven", zegt Pasveer in gesprek met NUsport over de nederlaag in de Gelredome.

Halverwege was het in Arnhem nog 1-1, maar in de tweede helft nam PSV - dat weinig kansen nodig had - door twee doelpunten van Jürgen Locadia en één van Hirving Lozano afstand.

"De kansen die zij krijgen zitten erin en wij hebben er soms één of twee meer nodig. Dat is het verschil tussen een ploeg die al jaren in de top speelt en een ploeg die naar de top wil", aldus Pasveer.

"Hoewel het misschien met kwaliteit te maken heeft, kunnen we er met Vitesse wel naartoe groeien. We hebben er in ieder geval wel de spelers voor en krijgen gemiddeld weinig doelpunten tegen. We kunnen hetzelfde type spel spelen als PSV, al zijn zij er verder in dan wij."

Zon

Bij het eerste doelpunt van Locadia, waarmee de PSV-aanvaller voor 1-2 zorgde, zag Pasveer er niet goed uit. De 33-jarige doelman zag de bal pas laat en was daardoor niet meer in staat om op tijd te reageren.

"Ik zag de bal totaal niet komen. Ik zag Locadia schieten en vervolgens 'verdween' de bal in de zon", verklaart hij. "Vervolgens zag ik 'm op het allerlaatste moment pas, maar dan ben je als keeper kansloos."

Pasveer, die in de vorige drie seizoenen reservekeeper bij PSV was, ziet ondanks de gevoelige nederlaag voldoende perspectief voor Vitesse, dat eerder dit seizoen bijvoorbeeld wel knap met 1-2 van Ajax won.

"Tegen Ajax liep het toen wél, al is PSV een andere ploeg. Zij kunnen een wedstrijd op één moment beslissen. Wat dat betreft is het een kampioensploeg, al zullen zij ook nog wel een mindere periode krijgen."

Vitesse doet het met een vijfde plaats nog altijd prima in de Eredivisie. De ploeg van coach Henk Fraser speelt zondag thuis tegen nummer drie PEC Zwolle nadat het donderdag Zulte Waregem treft in de Europa League.

