Trefzekere Locadia merkt dat 'gevarieerd' PSV per week groeit

De 23-jarige Locadia merkt dat hij met de Eindhovense ploeg per week stappen maakt en geeft het verloren uitduel met sc Heerenveen van vorige maand (2-0) als voorbeeld.

"Tegen Heerenveen speelde iedereen verdedigend en aanvallend voor zich. De taken zijn nu duidelijker voor iedereen", aldus de PSV'er die al acht keer scoorde dit seizoen.

"Voor mijn gevoel zetten we toen niet goed druk en dan is het ook moeilijk om aanvallend iets te doen. Vandaag zakten we meer in en kwamen we er soms ineens snel uit."

Locadia vindt dat PSV, dat liefst 27 punten pakte in de eerste tien speelrondes, spelers heeft die elkaar goed aanvullen. "Luuk de Jong kan een bal vasthouden en Marco van Ginkel kan een goede lange bal geven", somt hij op.

"Er zit veel variatie in ons spel en je weet eigenlijk altijd wel dat er iemand gaat scoren. We hebben slimme spelers die de beslissende pass kunnen geven."

Lozano

Locadia, die in de Gelredome tijdens de eerste helft met een eigen doelpunt nog op ongelukkige wijze voor 1-1 zorgde, moet op de topscorerslijst in de Eredivisie alleen ploeggenoot Hirving Lozano voor zich dulden. De Mexicaan scoorde tegen Vitesse eveneens twee keer.

Desondanks houdt Locadia zich niet bezig met een strijd met Lozano. "Ik hoop gewoon dat we kampioen worden, al wil ik als spits natuurlijk wel bijblijven. Hij moet eens stoppen met iedere wedstrijd scoren", grapt de Nederlander.

Beide PSV-aanvallers vonden elkaar vaak makkelijk tegen Vitesse. "Dat is gevoel. Als ik de bal heb, zie ik Lozano al lopen. Andere spelers hebben dat ook en dat zal denk ik alleen maar verder groeien", aldus Locadia.

Afstand

Bij het eerste doelpunt van de voormalig jeugdinternational, een schot van afstand, zag Vitesse-doelman Remko Pasveer er niet goed uit. De oud-speler van PSV keek daarbij tegen de zon in.

"Ik dacht: ik probeer het gewoon", kijkt Locadia terug op dat doelpunt, goed voor de 1-2. "Ik weet dat ik een goed schot heb, al probeer ik het niet heel vaak van afstand. Dat zou ik misschien wat vaker moeten doen."

Locadia en PSV hebben als koploper vijf punten voorsprong op nummer twee Ajax en staan zes punten voor op PEC Zwolle, dat derde staat. Vitesse is door het verlies in eigen huis de nummer vier met achttien punten.

Volgende week zondag neemt de ploeg van trainer Phillip Cocu het in eigen huis op tegen FC Twente. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 16.45 uur.