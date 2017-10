Miedema helpt Arsenal met fraaie eerste treffer aan overwinning

Miedema bracht de vrouwen van Arsenal in de 22e minuut op voorsprong met een fraaie treffer. Nadat ze de bal in het strafschopgebied kreeg aangespeeld door Daniëlle van de Donk, draaide en kapte ze haar tegenstandster uit en schoot vervolgens met links in de kruising.

Miedema verruilde afgelopen zomer Bayern München voor Arsenal. Voor de Engelse club speelde de 21-jarige spits tegen Everton haar vierde wedstrijd. In de slotfase werd ze gewisseld voor Dominique Jansen.

Arsenal bezet na vier wedstrijden de vierde plek op de ranglijst met zeven punten. De achterstand op koploper Manchester City bedraagt vijf punten.

Afgelopen dinsdag bezorgde Miedema de Oranjevrouwen de 1-0 overwinning in het WK-kwalificatieduel met Noorwegen met een doelpunt in blessuretijd.

De aanvalster hielp Nederland afgelopen zomer met twee treffers in de met 4-2 gewonnen finale tegen Denemarken ook aan de Europese titel. In totaal was ze vier keer trefzeker op het toernooi in eigen land.