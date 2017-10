AZ wint dankzij Til in slotfase van sc Heerenveen

De ploeg van coach John van den Brom komt door de overwinning op plek vier. Voor de Friezen, die de eerste zes duels niet hadden verloren, rest inmiddels de negende plaats.

De equipe van coach Jurgen Streppel ging in de competitie ook al ten onder tegen Ajax, FC Utrecht en Vitesse. Daarnaast was Willem II te sterk voor Heerenveen in de KNVB-beker.

Michel Vlap opende namens de Friezen halverwege de eerste helft de score. In de tweede helft zorgde Guus Til voor de gelijkmaker. De middenvelder was één minuut voor tijd opnieuw trefzeker.

De eerste kans voor de wedstrijd was voor Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër mocht alleen af op doelman Martin Hansen, maar zijn stiftje bleek een prooi voor de sluitpost van de Friezen.

Vlap

Halverwege de eerste helft was aan het de overkant bij de eerste grote kans wel raak. Vlap fleurde zijn debuut in de basis op met een treffer. De middenvelder kreeg de bal fraai mee van Martin Ödegaard en verschalkte Marco Bizot met een hoog schot.

Vlak voor rust was AZ dicht bij de gelijkmaker. Wederom Jahanbakhsh mocht aanleggen, maar maaide op aangeven van Wout Weghorst in kansrijke positie over de bal. Ook direct na rust waren twee goede kansen niet aan de Alkmaarders besteed. Nu waren het Weghorst en Jeremy Helmer die verzuimden de trekker over te halen.

In de 73e minuut kreeg AZ eindelijk loon naar werken. Til stond aan het eind van een aanval via de rechterkant. Rechtsback Jonas Svensson zette uiteindelijk voor, waarna de middenvelder eenvoudig doel trof. Op aangeven van Jahanbakhsh trof Til één minuut voor tijd opnieuw doel.

