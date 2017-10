Vormer en Denswil trefzeker voor winnend Club Brugge

Vormer opende in de achttiende minuut de score. De middenvelder kapte op de rand van het vijandelijke strafschopgebied zijn directe tegenstander uit en schoot de bal vervolgens op fraaie wijze tegen de touwen.

STVV kwam twee minuten later via Jonathan Legear alweer verrassend langszij, maar nog voor rust bracht Denswil Club Brugge wederom op voorsprong. De verdediger kopte knap raak uit een hoekschop van Vormer.

In de tweede helft liep Club Brugge verder uit dankzij Jelle Vossen (strafschop) en Abdoulaye Diaby.

Vormer en Denswil maakten de negentig minuten vol. Jordy Clasie ontbrak in de wedstrijdselectie vanwege een knieblessure.

Door de ruime overwinning verstevigde Club Brugge de koppositie in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Ivan Leko heeft na dertien speelrondes maar liefst acht punten voorsprong op nummer twee Charleroi.

Premier League

In de Premier League hielden Brighton & Hove Albion en Southampton elkaar in het American Express Community Stadium in evenwicht: 1-1.

Steven Davis bracht Southampton in de zesde minuut op voorsprong, maar in de 52e minuut redde Glenn Murray nog een punt voor Brighton & Hove Albion.

Bij Brighton & Hove Albion stond alleen Davy Pröpper aan de aftrap. Tim Krul moest op de reservebank blijven zitten. Virgil van Dijk en Wesley Hoedt vormden het centrale verdedigingsduo van Southampton.

Dankzij het gelijkspel stegen beide clubs een plekje op de ranglijst. Brighton & Hove Albion is nu na tien speelrondes terug te vinden op de elfde plaats, terwijl Southampton de negende plaats bezet.

Everton

Everton lijkt voorlopig weinig opgeschoten met het ontslag van manager Ronald Koeman. Met interim-coach David Unsworth op de bank ging ook de uitwedstrijd tegen Leicester City verloren (2-0).

De eindstand stond halverwege al op het scorebord. Jamie Vardy zette Leicester City in de achttiende minuut op het juiste spoor, waarna Demarai Gray in de 29e minuut het lot van Everton bezegelde.

Unsworth maakte geen gebruik van de diensten van Maarten Stekelenburg, Cuco Martina en Davy Klaassen, die alledrie genoegen moesten nemen met een plek op de tribune.

Everton, dat in de zomer ruim 150 miljoen uitgaf aan nieuwe spelers, staat teleurstellend achttiende. Alleen Bournemouth en Crystal Palace presteerden nog slechter.

Serie A

In de Serie A liep Napoli geen averij op in de strijd om de titel. De koploper rekende in eigen huis af met Sassuolo: 3-1.

Allan zette Napoli halverwege de eerste helft op voorsprong, maar Diego Falcinelli schoot Sassuolo in de 41e minuut verrassend op gelijke hoogte.

Napoli stelde echter weer snel orde op zaken. Jose Callejon was nog voor rust verantwoordelijk voor de 2-1, waarna Dries Mertens in de openingsfase van de tweede helft de eindstand op 3-1 bepaalde.

Door de zege breidde Napoli de voorsprong op Juventus en Lazio weer uit tot drie punten. Juventus won zaterdag al met 0-2 van AC Milan, terwijl Lazio zondag Benevento met 1-5 klopte.

Bastos, Ciro Immobile, Adam Marusic, Marco Parolo en Nani produceerden de doelpunten van Lazio. Achraf Lazaar redde de eer voor Benevento.

Bij Lazio speelde Stefan de Vrij de wedstrijd zonder problemen uit. De verdediger is pas net hersteld van een kwetsuur.

