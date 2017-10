Sparta boekt belangrijke zege op Groningen, Utrecht wint ook niet van NAC

Voor Sparta is het de eerste zege sinds 10 september, toen de ploeg van trainer Alex Pastoor afrekende met FC Twente (1-0). Groningen leed al de vijfde nederlaag dit seizoen en ziet de druk op trainer Ernest Faber toenemen.

Door de nipte overwinning komt Sparta op negen punten uit tien wedstrijden, goed voor de zestiende plek. Roda JC, dat zaterdagavond knap gelijkspeelde tegen Feyenoord, is de dupe van de Spartaanse zege en is weer hekkensluiter. Groningen heeft net als Sparta negen punten.

Sparta brak na 22 minuten de ban tegen Groningen na een doelpunt van Robert Mühren, die een rebound verzilverde. De bezoekers kwamen dankzij Ludotiv Reis een kwartier later op gelijke hoogte. De pas 17-jarige middenvelder onderschepte de bal, dribbelde naar voren en passeerde Roy Kortsmit met een afstandsschot.

De bezoekers hadden maar zes minuten om van die gelijkmaker te genieten, want Loris Brogno zette Sparta vlak voor rust weer op voorsprong door een makkelijk gegeven strafschop te verzilveren.

Na rust kwam Groningen er niet heel vaak uit, maar de bezoekers waren ver in blessuretijd nog wel dicht bij de 2-2. Eerst schoot Lars Veldwijk tegen de paal en vervolgens raakte Jesper Drost de lat. Sparta hield stand op Het Kasteel, mede door een bijzonder zware overtreding van Mark Veenhoven op de uitgebroken Veldwijk. De middenvelder kreeg een directe rode kaart van scheidsrechter Bas Nijhuis en kan een zware schorsing verwachten, maar boekte wel een broodnodige zege met zijn ploeg.

Utrecht-NAC

FC Utrecht speelde in Stadion Galgenwaard met 2-2 gelijk tegen NAC en vervolgde zo de matige reeks in de Eredivisie. De Domstedelingen, die woensdag in de KNVB-beker werden uitgeschakeld door VVV-Venlo, wonnen slechts één van de laatste zes competitiewedstrijden.

Utrecht begon nog wel goed tegen NAC, want Willem Janssen maakte er na negentien minuten 1-0 van. De aanvoerder is daarmee de enige speler in de Eredivisie die in de laatste elf seizoenen telkens tot scoren kwam.

Het antwoord van NAC liet welgeteld drie minuten op zich wachten. Mounir El Allouchi trof doel in de linkerhoek en bracht de bezoekers weer naast Utrecht. Drie minuten na rust hadden de meegereisde fans uit Breda opnieuw reden tot juichen toen Giovanni Korte de bal achter David Jensen werkte. De sluitpost van Utrecht dacht de bal nog voor de lijn te keren, maar kwam bedrogen uit.

Utrecht zocht vervolgens weer de aanval en kwam na 78 minuten ook langszij. Nick Venema, die zeven minuten daarvoor in het veld was gekomen voor Cyriel Dessers, schoot op aangeven van Zakaria Labyad binnen. Utrecht gooide er nog een slotoffensief uit, maar de thuisploeg kreeg niet meer dan een punt.

Door de kostbare remise blijft Utrecht op veertien punten steken, goed voor de negende plek. NAC heeft acht punten en bezet de zeventiende positie op de ranglijst.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie