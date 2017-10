Cocu vindt dat PSV tegen Vitesse een van beste duels van seizoen speelde

"Ons spel was goed, compact en iedereen speelde vanuit zijn taak", aldus Cocu na afloop van het door PSV met 2-4 gewonnen duel.

Jürgen Locadia was een van de hoofdrolspelers in Arnhem. De 23-jarige aanvaller maakte op ongelukkige wijze een eigen doelpunt in de eerste helft, maar was in de tweede helft verantwoordelijk voor de 1-2 en de 1-3 voor de Eindhovenaren.

"Jürgen loopt steeds langer mee en wordt ervarener. Hij maakt twee fantastische goals, maar hij wordt ook in ons spel steeds belangrijker. Hij is balvast, kiest goed de diepte en is gewoon een hele complete aanvaller", zei Cocu tegenover FOX Sports.

De andere hoofdrol was voor Hirving Lozano, die ook twee treffers maakte voor PSV. "Hirving wil heel graag en leert elke dag bij. Het is een speler met zoveel kwaliteiten. Hij wordt alleen nog maar beter", aldus Cocu.

De Jong

De 49-jarige trainer was ook te spreken over het spel van aanvaller Luuk de Jong. "Hij was als aanspeelpunt weer heel belangrijk voor de ploeg vandaag."

De trainer snapt dat het frustrerend voor De Jong is dat hij nog steeds niet gescoord heeft dit seizoen, in tegenstelling tot Locadia (acht keer) en Lozano (negen keer).

"Persoonlijk is dat voor hem heel moeilijk, maar hij moet de voldoening halen uit het feit dat hij nu heel belangrijk is voor ons. Als hij zo blijft werken gaat er echt wel een goal komen. In een lange loopbaan als spits krijg je wel eens te maken met een periode zonder doelpunt."

Cocu werd na de wedstrijd door de spelers onder de douche gezet, ter ere van zijn 49e verjaardag. "Ik ben drijfnat, maar dat mag. Het was een mooi moment."

