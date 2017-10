PSV blijft royaal aan kop in Eredivisie na spectaculaire winst bij Vitesse

Halverwege was het nog 1-1 door doelpunten van Hirving Lozano en Jürgen Locadia (eigen goal). Na rust liep PSV uit dankzij Locadia (twee keer) en opnieuw Lozano, waarna Mason Mount nog iets terugdeed.

Door de nederlaag tegen PSV houdt Vitesse een slechte statistiek in stand. De Arnhemmers wonnen sinds de opening van de Gelredome in 1998 nog nooit in eigen huis van de 23-voudig landskampioen.

PSV, dat de laatste zes Eredivisieduels won en daarin liefst 24 keer scoorde, gaat na tien speelrondes nog steeds royaal aan kop met 27 punten.

De voorsprong op nummer twee Ajax is vijf punten en nummer drie PEC Zwolle heeft zes punten minder. Het Vitesse van coach Henk Fraser is de nummer vier van de Eredivisie met achttien punten uit tien wedstrijden.

Kluivert

Na een wat onrustig begin was het zondag in de Gelredome in de achttiende minuut bij de eerste echte kans van de wedstrijd direct raak. Lozano werd diep gestuurd door de opstomende Joshua Brenet en rondde beheerst af: 0-1.

De treffer van de Mexicaan was een bijzondere, want het betekende zijn achtste in zijn eerste acht Eredivisieduels. Lozano passeert daarmee voormalig aanvallers Pierre Kerkhoffs en Patrick Kluivert, die zes keer scoorden in hun eerste zeven wedstrijden.

Vitesse drong wel aan, maar was slordig en kwam daardoor niet echt tot kansen. Dat het na een klein halfuur geen 0-2 was, mocht een klein wonder heten. Vitesse-keeper Remko Pasveer was al geklopt, maar zag zijn verdedigers op de lijn redden bij inzetten van Gaston Pereiro en Luuk de Jong.

Nadat Daniel Schwaab met een kopbal ook dicht bij PSV's tweede treffer was, kwam Vitesse vlak voor rust uit het niets op 1-1 door een eigen doelpunt van Locadia. De PSV-aanvaller raakte de bal na een corner van Bryan Linssen totaal verkeerd en passeerde daarmee zijn eigen doelman Jeroen Zoet.

Pasveer

Locadia hoefde niet lang te treuren, want al na drie minuten in de tweede helft bracht hij zijn ploeg weer aan de leiding. Keeper Pasveer, die tegen de zon in keek, taxeerde een afstandsschot van de PSV'er volledig verkeerd: 1-2.

Ondanks de nieuwe achterstand ging Vitesse dapper op zoek naar de gelijkmaker en de Arnhemmers waren daar twee keer dichtbij. Eerst redde Zoet op een kopbal van Matt Miazga en niet veel later werd een goal van Matavz afgekeurd wegens buitenspel.

Het Vitesse-publiek ging er eens goed voor zitten maar kwam bedrogen uit, want binnen een paar minuten liep PSV uit naar 1-4. Eerst bekroonde Locadia een mooie actie met een knap schot in de verre hoek en niet veel later schroefde Lozano zijn toch al indrukwekkende gemiddelde van dichtbij nog iets verder op.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar de net ingevallen Mount scoorde knap namens Vitesse en Milot Rashica was zelfs dicht bij een derde Arnhemse treffer toen hij Zoet zag redden bij een goede schietkans. De winst van PSV kwam desondanks niet meer in gevaar.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie