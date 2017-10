Locadia fit genoeg voor basisplek bij PSV tegen Vitesse

Locadia miste donderdag nog het bekerduel met FC Volendam (0-2 winst) doordat hij last had van zijn enkel, maar werd zaterdag wel opgenomen in de selectie en blijkt nu dus fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Ten opzichte van de wedstrijd in Volendam keert ook Gaston Pereiro weer terug in het elftal bij PSV. Trainer Phillip Cocu gaf vrijdag op de persconferentie al aan dat de Uruguayaan zo goed als zeker zou kunnen spelen. Steven Bergwijn, die ook terug is van een blessure, zit op de bank.

Bij Vitesse, dat midweeks niet in actie kwam omdat het al is uitgeschakeld in de KNVB-beker, staan dezelfde elf spelers in de basis als vorige week in het uitduel met sc Heerenveen (0-4 zege).

Koploper

PSV gaat met 24 punten uit negen wedstrijden fier aan kop in de Eredivisie. Het prima presterende Vitesse van coach Henk Fraser heeft zes punten minder en bezet daarmee de vierde plaats.

Het duel tussen Vitesse en PSV in de Gelredome, waar de Arnhemmers nog nooit van de 23-voudig landskampioen wonnen, begint zondagmiddag om 12.30 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

Opstelling PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Van Ginkel, Hendrix, Pereiro; Lozano, De Jong, Locadia.

