Zieke spits Sol ontroerd en dankbaar na eerbetoon Willem II-supporters

De 25-jarige Sol kon maar moeilijk onder woorden brengen hoe dankbaar hij was voor de ode die aan hem gebracht werd door de supporters van Willem II. "Misschien is het beter als ik niets zeg", schreef hij op Instagram.

Het thuisduel met Ajax (1-3 verlies) stond voor alles en iedereen bij Willem II vooral in het teken van de zieke Sol, bij wie donderdag een tumor in een teelbal operatief verwijderd werd. Trainer Erwin van de Looi kan daardoor voorlopig geen beroep doen op de Spanjaard.

Nadat zijn teamgenoten al met een speciaal shirt met een boodschap voor de aanvaller het veld betraden, kreeg Sol ook massaal steun vanaf de tribunes. De Tilburgse fans staken hem met gezang en spandoeken een hart onder de riem in het Koning Willem II Stadion.

"Ik ben zo trots dat ik deel uit mag maken van deze club en zulke geweldige maten heb", toont de ontroerde Sol zich dankbaar. "Het spijt me dat ik niet op alle berichten kan reageren, maar ik heb ze allemaal gelezen en ze geven me ontzettend veel kracht."

Krijgers

Sol, die zich woensdag nog tot matchwinner kroonde in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2), zei een dag na zijn heldenrol al dat hij het revalidatietraject met vertrouwen tegemoetziet. Het eerbetoon sterkt hem in die gedachte. "Ik kom zo snel mogelijk terug om ons gezamenlijke doel te bewerkstelligen."

In afwachting van de uitslag van het onderzoek naar de tumor keek Sol noodgedwongen toe tegen Ajax. "Voor mij was het een prima wedstrijd, jullie hebben gevochten als echte krijgers", richt hij zich tot zijn ploeggenoten. "Het resultaat kan me niets schelen."

Met acht doelpunten in elf officiële wedstrijden is Sol, die in de zomer van 2016 overkwam van Villarreal, dit seizoen op dreef voor Willem II. De oud-jeugdspeler van Real Madrid ligt nog tot medio 2019 vast in Tilburg.

