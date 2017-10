Kritische Ajax-coach Keizer prijst zich gelukkig met invaller Siem de Jong

Waar de Amsterdammers zich vorige week in De Kuip nog overtuigend ontdeden van aartsrivaal Feyenoord, bleek Willem II een groter obstakel. Na een achterstand vertrok de nummer twee van de Eredivisie niettemin met drie punten uit Tilburg.

"Ik vind niet dat we goed weggekomen zijn, maar ik vind wel dat we niet top gespeeld hebben", oordeelde Keizer voor de camera van de NOS. "Dat lag aan onszelf en ook aan de tegenstander, die de ruimte heel klein maakte. Maar ik denk dat wij wel de meeste mogelijkheden gehad hebben over de hele wedstrijd gezien, dus ik denk dat je dan terecht wint."

Keizer had echter geen verklaring voor het verschil in mentaliteit ten opzichte van de Klassieker. "Het is voor ons moeilijk om daar de vinger op te leggen. Je wil bij Ajax het spel ook helemaal goed hebben en dat hebben we nog niet voor elkaar, dus daar gaan we hard mee aan de slag."

"Tegen Feyenoord spatte de urgentie er meer vanaf. Waar dat vandaan komt? We hebben met de juiste intentie getraind en hebben een bekerwedstrijd gespeeld. We wisten dat het een andere wedstrijd zou zijn en tóch gebeurde het, maar gelukkig hebben we geen averij opgelopen."

Gouden wissel

Dat had Ajax deels te danken aan invaller Siem de Jong, die een kwartier nadat hij binnen de lijnen was gekomen verantwoordelijk was voor de 1-2 voorsprong. Het was al dat zesde keer dit Eredivisie-seizoen dat een invaller het net vond namens de Amsterdammers.

"Gouden wissel vind ik wel wat overdreven, maar hij komt erin en is gewoon een goede speler. En als je een goede speler inbrengt, kan er wat gebeuren", zegt Keizer over de teruggekeerde Siem de Jong. "Hij zit in de concurrentiestrijd met Van de Beek en Frenkie de Jong voor die positie, maar hij heeft het nu goed gedaan."

Ook de samenwerking tussen Klaas-Jan Huntelaar en de gelegenheidslinksbuiten Kasper Dolberg zorgde voor tevredenheid bij Keizer. "Ik denk dat het wel voor herhaling vatbaar is, zowel Klaas-Jan als Kasper heeft een aantal kansen gehad."

Tweestrijd

Hoewel Ajax alle vier competitiewedstrijden in oktober in winst omzette, weigert Keizer al te spreken over een tweestrijd met PSV. "Nee, absoluut niet. Wij moeten beter gaan spelen aan de bal en dan kan je gaan kijken hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Maar het moet beter, willen we aanspraak maken op iets."

Koploper PSV heeft nu twee punten meer dan Ajax, maar kan de voorsprong zondag weer uitbreiden naar vijf punten. Dan moeten de Brabanders wel winnen bij Vitesse.

