Feyenoord vervolgt matige reeks in Eredivisie met remise bij Roda JC

Feyenoord begon nog wel goed aan de wedstrijd door een treffer van Steven Berghuis na elf minuten. Zes minuten later maakte Roda echter al weer gelijk via Dani Schahin. De bezoekers kregen in de tweede helft kans op kans om op voorsprong te komen, maar Roda hield met kunst- en vliegwerk stand.

Voor Feyenoord, dat woensdagavond nog wel de achtste finales van de KNVB-beker bereikte, is het de derde competitiewedstrijd op rij zonder zege. De Rotterdammers kwamen eerder deze maand niet langs PEC Zwolle (0-0) en Ajax (1-4). In de Champions League werd bovendien verloren van Shakhtar Donetsk (1-2).

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst staat nu op zeventien punten uit tien wedstrijden, goed voor de vijfde plek. Concurrent Ajax won later zaterdagavond met moeite van Willem II (1-3) nadat het in de tweede helft 1-0 achter kwam. De Amsterdammers hebben nu vijf punten meer dan de landskampioen. De huidige koploper PSV speelt zondag een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Larsson

Feyenoord, dat begon met Sam Larsson in plaats van Jean-Paul Boëtius als linksbuiten, liet al vanaf de eerste minuut aanvallende intenties zien in het Parkstad Limburg Stadion. Het leidde in eerste instantie tot speldenprikjes, maar na elf minuten ook tot de openingstreffer. Berghuis, vlak daarvoor al dicht bij de 1-0, zag zijn schot via de rug van een Roda JC-speler in het doel verdwijnen.

Heel lang kon Feyenoord niet genieten van de voorsprong, want zes minuten later was de gelijkmaker al een feit. Simon Gustafson, die dit seizoen door Feyenoord aan Roda wordt verhuurd, stuurde Schahin weg op randje buitenspel. De Duitser schudde Karim El Ahmadi van zich af en verschalkte de uitgekomen Brad Jones.

Roda JC kwam daarmee weliswaar snel terug in de wedstrijd, maar de beste kansen in de eerste helft waren voor Feyenoord. Larsson mocht twee keer op een mooie plek aanleggen voor een vrije trap, maar zijn pogingen eindigden net niet tussen de palen.

Kansenregen

Na rust was het spelbeeld niet anders in Kerkrade. Feyenoord zocht de aanval en Roda moest vooral tegenhouden. De regerend landskampioen leek na 64 minuten op voorsprong te komen, maar Toornstra zette veel te weinig kracht tegen de voorzet van Larsson en daardoor kon doelman Hidde Jurjus de bal uit de doelmond wegwerken.

Die grote kans bleek het startsein voor een kansenregen aan de kant van Feyenoord, maar het vizier stond lange tijd niet op scherp bij de ploeg van Van Bronckhorst. Schoten van onder anderen El Ahmadi en Berghuis waren niet doeltreffend, terwijl Roda een kwartier voor tijd goed weg kwam bij een gevaarlijke scrimmage voor het doel van Jurjus.

Feyenoord kwam ondertussen enkele keren goed weg bij counters van Roda, dat vier minuten voor tijd heel dicht bij de 2-1 was. Jones liet een schot van Gyliano van Velzen door zijn handen glippen, maar zag tot zijn blijdschap de bal net naast de paal belanden. Roda JC hield in de absolute slotfase knap stand en is in ieder geval voor even hekkensluiter af.

