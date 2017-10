PEC wint tegen ADO zesde thuisduel op rij, Heracles verslaat VVV

PEC zat al binnen het kwartier op rozen tegen ADO. Piotr Parzyszek opende na zeven minuten de score en vier minuten later scoorde Younes Namli. De Zwollenaren wonnen thuis nog nooit zes keer op rij in de Eredivisie.

Door de eenvoudige overwinning komt PEC op 21 punten na tien wedstrijden, goed voor een knappe derde plek. De Zwollenaren profiteerden onder meer van het puntenverlies van Feyenoord, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Roda JC.

PEC kan deze speelronde alleen nog door Vitesse worden ingehaald op de ranglijst. De Arnhemmers hebben drie punten minder, maar een beter doelsaldo en spelen zondag om 12.30 uur een thuiswedstrijd tegen koploper PSV.

ADO leed de vijfde nederlaag van het seizoen en blijft op dertien punten steken, op dit moment goed voor een negende positie op de ranglijst.

Namli

PEC leed op 9 september voor de laatste keer een nederlaag in de Eredivisie en ook tegen ADO was een verliespartij al snel ondenkbaar. Het thuispubliek kon al na zeven minuten juichen na een doelpunt van Parzyszek, die de bal via de onderkant van de lat raak schoot.

Na elf minuten was het opnieuw raak voor Zwolle dankzij een knappe actie van Namli. De aanvaller dribbelde naar binnen en schoot de bal fraai in de rechterhoek achter doelman Robert Zwinkels.

ADO had daar vrijwel niks tegen in te brengen en mocht van geluk spreken dat het bij rust slechts 2-0 stond. Zwinkels behoedde zijn ploeg voor een grotere achterstand met fraaie reddingen op inzetten van Mustafa Saymak en Parzyszek.

Na rust was PEC wat minder dreigend voor het doel van ADO, maar de Hagenaars slaagden er zelf ook niet in om grote kansen te creeëren. De thuisploeg bleef eenvoudig overeind en verzuimde via Parzyszek om de score te vergroten, maar hield de drie punten wel in Zwolle.

Heracles-VVV

Eerder op zaterdagavond boekte Heracles Almelo ten koste van VVV-Venlo de derde competitiezege van het seizoen. De formatie van coach John Stegeman was voor eigen publiek met 3-0 te sterk.

Door de zege passeert Heracles de Limburgers op de ranglijst. Beide ploegen hebben na tien duels twaalf punten en staan daarmee stevig in de middenmoot. Het doelsaldo van Heracles is iets beter.

De eerste twee treffers vielen allebei voor rust en kwamen op identieke wijze tot stand. Brandley Kuwas opende de score met een schot in de korte hoek. Even later passeerde Kristoffer Peterson doelman Lars Unnerstall vanuit dezelfde hoek.

De Zweed was halverwege de tweede helft met een kopbal ook goed voor de derde treffer van de thuisploeg, die zo een eenvoudige en verdiende zege boekte.

