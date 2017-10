Heracles Almelo boekt eenvoudige thuiszege op VVV-Venlo

Door de zege passeert Heracles de Limburgers op de ranglijst. Beide ploegen hebben na tien duels twaalf punten en staan daarmee stevig in de middenmoot. Het doelsaldo van Heracles is iets beter.

De eerste twee treffers vielen allebei voor rust en kwamen op identieke wijze tot stand. Brandley Kuwas opende de score met een schot in de korte hoek. Even later passeerde Kristoffer Peterson doelman Lars Unnerstall vanuit dezelfde hoek.

De Zweed was halverwege de tweede helft met een kopbal ook goed voor de derde treffer van de thuisploeg, die zo een eenvoudige en verdiende zege boekte. 

Kuwas

De thuisploeg was voor rust met afstand de gevaarlijkste ploeg. Met name via de linkerkant wist Heracles veel gevaar te stichten. De eerste goede doelpoging was van Jamiro Monteiro. De middenvelder krulde de bal echter tegen de paal.

Na 36 minuten wist Heracles het overwicht om te zetten in een doelpunt. Kuwas versnelde vanaf de linkerkant. In plaats van de bal voor te trekken, besloot de vleugelspits uit te halen. Hij verraste Unnerstall vervolgens met een schot in de korte hoek.

Vier minuten later verdubbelde Peterson de score. De Zweed, die eerder een kopbal van de lijn gehaald zag worden, kwam eveneens van links naar binnen. Hij kreeg het voor elkaar de bal precies tussen de benen van Unnerstall door te schieten.

VVV beet na rust wat feller van zich af. Dat leidde direct tot een goede kans voor Lennart Thy maar de Duitse aanvaller zag zijn volley op de paal belanden. Daarna was het echter weer Heracles dat het initiatief nam. Via Peterson kwam de ploeg in de 68e minuut op 3-0. De Zweed kopte uit de rebound raak en bezorgde zijn ploeg zo een ruime zege.

