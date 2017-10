Liverpool wint mede dankzij Wijnaldum, ook zege City en United

Wijnaldum boekte met Liverpool de eerste zege sinds 23 september door Huddersfield te verslaan. De 'Reds' melden zich weer in de subtop met zestien punten uit tien wedstrijden.

Liverpool had het in de eerste helft nog wel lastig met de nieuwkomer in de Premier League, waar de Nederlander Rajiv Van La Parra aan de aftrap stond. Mohamed Salah kreeg na 42 minuten de ideale kans om Liverpool op voorsprong te schieten, maar de Egyptenaar miste een strafschop.

Vijf minuten na rust was het alsnog raak voor de ploeg van manager Jürgen Klopp door een doelpunt van Daniel Sturridge. Roberto Firmino maakte er na acht minuten al 2-0 van en Wijnaldum, die de hele wedstrijd meespeelde, vergrootte de marge een kwartier voor tijd naar drie.

Manchester City

Koploper City houdt door de 2-3 zege op West Bromwich Albion een voorsprong van vijf punten op naaste belager United, dat eerder op zaterdag de topper tegen Tottenham Hotspur nipt had gewonnen.

Leroy Sané gaf namens City het startschot voor een spectaculaire openingsfase in West Bromwich, waar in het eerste kwartier drie keer gescoord werd. Na de openingstreffer van Sané en de gelijkmaker van WBA zorgde Fernandinho na vijftien minuten voor de 1-2 voorsprong.

Daar bleef het lange tijd bij, maar City stelde de zege in het laatste half uur alsnog veilig via Raheem Sterling. Het werd in de absolute slotfase nog even spannend door een treffer van West Bromwich diep in blessuretijd, maar de drie punten kwamen niet meer in gevaar voor de koploper.

Chelsea

Nummer vier Chelsea won ternauwernood bij Bournemouth, waar Nathan Aké de hele wedstrijd speelde. In de 51e minuut maakte Eden Hazard het enige doelpunt van de wedstrijd.

De ploeg van trainer Antonio Conte staat vierde met negentien punten. De 'Blues' staan op doelsaldo boven Arsenal, dat een zwaarbevochten 2-1 zege op Swansea City boekte.

Swansea, met Mike van der Hoorn en Leroy Fer in de basis en Luciano Narsingh op de bank, kwam in de eerste helft nog een voorsprong. Door treffers van Sead Kolasinac en Aaron Ramsey won de thuisploeg alsnog.

United-Tottenham

Eerder op zaterdag had Manchester United Tottenham Hotspur met 1-0 verslagen dankzij een laat doelpunt van Anthony Martial.

De Fransman voorkwam daarmee de derde competitiewedstrijd op rij zonder zege voor United. De ploeg van manager José Mourinho won eerder deze maand ook niet van Liverpool (0-0) en Huddersfield Town (2-1).

United staat nu tweede op de ranglijst met 23 punten. Dat zijn er vijf minder dan koploper Manchester City.

Voor Tottenham Hotspur komt een zegereeks van vier wedstrijden ten einde. De ploeg van manager Mauricio Pochettino blijft op twintig punten steken, goed voor de derde plek.

Slotfase

United en Tottenham imponeerden niet op Old Trafford, waar de wedstrijd pas in de slotfase ontbrandde. Zo kopte Romelu Lukaku na 78 minuten tegen de paal en slaagde Dele Alli er net niet in om een fraaie voorzet van Christian Eriksen te promoveren tot doelpunt.

Het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar United trok na 81 minuten alsnog aan het langste eind. Lukaku kopte een doeltrap van David De Gea door op invaller Martial, die Hugo Lloris in de verre hoek verschalkte en zijn vierde competitietreffer dit seizoen maakte.

Daley Blind zat de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg. Bij Tottenham speelden ex-Ajacieden Christian Eriksen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen de hele wedstrijd mee.

Crystal Palace pakte diep in blessuretijd het vierde punt van dit seizoen. Wilfried Zaha zorgde tegen West Ham United in de 96e minuut voor de 2-2. Erik Pieters won met Stoke City met 0-1 van Watford.

