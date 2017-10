Robben en Bayern lossen Dortmund af aan kop, zakelijke winst Barça

Robben speelde 86 minuten mee bij Bayern tegen Leipzig en was na twintig minuten de aangever bij de 1-0. Het eerste doelpunt tegen Leipzig kwam op naam van James Rodriguez.

Leipzig speelde op dat moment al met tien man na een directe rode kaart voor Willi Orban, die een doorgebroken speler neerhaalde. Na 38 minuten vergrootte Bayern de marge al naar twee via Robert Lewandowski, die zijn negende competitietreffer maakte dit seizoen.

Door de zege staat Bayern als koploper drie punten voor het Dortmund van trainer Peter Bosz, dat een matige reeks verlengde met een 4-2 nederlaag tegen Hannover 96. Over een week staan beide concurrenten tegenover elkaar.

Dortmund vocht zich in Hannover twee keer terug van een achterstand. Eerst scoorde Dan-Axel Zagadou na een benutte strafschop van oud-AZ'er Jonathas, terwijl Andriy Yarmolenko gelijkmaakte na een doelpunt van Ihlas Bebou.

Een rode kaart voor Zagadou leidde echter de ondergang in. De verdediger vergreep zich aan een doorgebroken speler, waarna Felix Klaus Hannover uit de toegekende vrije trap op 3-2 schoot. Die achterstand kwam Dortmund niet meer te boven. Bebou maakte er zelfs nog 4-2 van.

Rekik

Karim Rekik maakte tegen HSV zijn eerste competitietreffer voor Hertha BSC, dat met 2-1 won van Hamburger SV. De verdediger was vijf minuten na rust trefzeker. Hij zorgde daarmee voor de 2-0, nadat Niklas Stark de score had geopend.

Jann-Fiete Arp deed nog wat terug namens de bezoekers, waar Rick van Drongelen het hele duel speelde. Hertha staat stevig in de middenmoot, HSV blijft onderin hangen.

Paul Verhaegh speelde met VfL Wolfsburg gelijk bij Schalke 04: 1-1. De verdediger speelde het hele duel, terwijl Riechedly Bazoer niet van de bank kwam. Nabil Bentaleb opende de score, waarna Divock Origi de gasten in blessuretijd een punt bezorgde.

Hoffenheim verloor thuis met 1-3 van Borussia Mönchengladbach, terwijl 1.FC Köln laatste blijft door de 2-1 nederlaag tegen Bayer Leverkusen.

Barcelona

Barcelona boekte in Spanje een zakelijke zege bij Athletic Bilbao. De ploeg van trainer Ernesto Valverde won met 0-2 in Baskenland.

Na ruim een halfuur opende Lionel Messi de score in San Mamés. In de slotminuut maakte middenvelder Paulinho de tweede treffer namens de Catalanen.

Barcelona is na tien wedstrijden nog ongeslagen in de Primera Division en leidt met 28 punten uit tien duels. De tweede plaats is in handen van het verrassend goed presterende Valencia, dat zaterdag met 1-2 te sterk was voor Alaves.

Simone Zaza opende in stadion Vitora-Gasteiz de score. Alexis (Alaves) maakte gelijk, maar Rodrigo bezorde Valencia drie punten. Achter de club uit de sinaasappelstad is Real Madrid, dat zondag Girona treft, derde met twintig punten.

