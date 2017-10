NEC-trainer Bogers hoopt dat veiligstellen deelname play-offs niet eindpunt is

De eerste periodetitel werd vrijdag gewonnen door Jong Ajax, dat niet kan promoveren. Daardoor is NEC als nummer twee verzekerd van deelname aan de nacompetitie. De ploeg degradeerde vorig seizoen nog ten koste van NAC Breda via de play-offs uit de Eredivisie.

"De play-offs zijn binnen. We hebben voor het seizoen begon gezegd dat we alles wilden winnen, in de beker en de competitie. Dat is nu gelukt", zegt Bogers tegen FOX Sports.

NEC begon moeizaam aan het seizoen, maar wist de laatste vijf competitieduels op rij te winnen. Dinsdag plaatste de ploeg zich ten koste van Achilles'29 (3-0) voor de achtste finale van de beker, in december staat een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma.

"Een plek in de play-offs is niet ons einddoel. We zijn hartstikke blij, vooral omdat we weer gewonnen hebben", aldus de 52-jarige trainer.

Groeneveld

NEC won vrijdag met 3-1 van Jong FC Utrecht. Arnaut Groeneveld was met een goal en een assist de uitblinker. De 20-jarige aanvaller heeft dit seizoen al vier treffers en negen assists op zijn naam staan.

"Ik geniet elke dag van hem op de training", zei Bogers. "Het is echt een feest als je hem bezig ziet. Daar is hij vaak nog dreigender dan in de wedstrijden. We hebben gewoon een goede speler in huis."

"Ik denk dat hij iemand is die de potentie heeft om het ook in de Eredivisie te laten zien."

Jong Ajax

Jong Ajax, dat vrijdag met 2-3 te sterk was voor FC Eindhoven, schreef de eerste periode op zijn naam. Omdat de belofteploeg niet kan promoveren, heeft de prijs verder geen waarde.

Trainer Michael Reiziger was desondanks blij met de titel. "Het is een mooie prijs, de spelers hebben er hard voor gewerkt."

Als voetballer speelde Reiziger 72 interlands voor Oranje en werd hij zesmaal landskampioen bij Ajax, FC Barcelona en PSV. Met de Amsterdamse club won hij bovendien in 1995 de Champions League.

Relatief gezien is de periodetitel daarom een kleine prijs voor de oud-verdediger. "Natuurlijk kan ik ervan genieten. Het is geen grote prijs, maar het zegt wel veel over hoe we aan het seizoen begonnen zijn", vindt de 44-jarige Reiziger. "Dat is goed, maar we moeten wel op deze weg doorgaan. De grote prijzen worden pas op het einde verdeeld."

Jong Ajax is na elf duels koploper in de Jupiler League met 26 punten. NEC staat tweede met 24 punten. Beide teams profiteerden vrijdag van een 2-0 nederlaag van Fortuna Sittard bij De Graafschap. Bij een zege hadden de Limburgers de periodetitel in de wacht gesleept.

