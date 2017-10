Jong Ajax pakt eerste periode, NEC mag naar play-offs

Fortuna Sittard ging vrijdag als koploper de slotdag van de eerste periode in. De Limburgers hielden op doelsaldo Jong Ajax en NEC achter zich, maar gingen ten onder bij De Graafschap: 2-0.

Jong Ajax leek ook op puntenverlies af te stevenen bij FC Eindhoven, maar herstelde zich tijdig. Dankzij de 2-3 overwinning hield de ploeg van coach Michael Reiziger NEC net onder zich.

De Nijmegenaren waren zelf met 3-1 te sterk voor Jong FC Utrecht en passeerden zo Fortuna op de ranglijst. Aangezien Jong Ajax als beloftenploeg niet mag promoveren, is NEC als nummer twee verzekerd van deelname aan de play-offs.

Fortuna

Fortuna Sittard had het geen moment makkelijk tegen De Graafschap. De gasten kwamen in Limburg na een half uur op achterstand door Daryl van Mieghem. In de tweede helft bepaalde Fabian Serrarens de eindstand op 2-0.

Eindhoven nam tegen Jong Ajax via Mart Lieder de leiding, nadat Mateo Cassierra namens de Amsterdammers een strafschop had gemist. Via goals van Dani de Wit (twee) en Carel Eiting wist Ajax de wedstrijd te keren. Wederom Lieder deed in de slotfase wat terug.

NEC had tegen Jong FC Utrecht na een half uur een ruime 2-0 voorsprong. Sven Braken en Arnaut Groeneveld scoorden. Bilal Ould-Chikh deed iets terug, waarna Ted van de Pavert voor 3-0 zorgde.

FC Emmen en FC Oss speelden gelijk: 1-1. Jong PSV greep de drie punten bij SC Cambuur (0-1). RKC Waalwijk was thuis te sterk voor FC Dordrecht (1-0), terwijl ook Go Ahead Eagles won. Het klopte Jong AZ met 2-1. Het duel tussen FC Den Bosch en Helmond Sport leverde geen winnaar op: 2-2.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Jupiler League