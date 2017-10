Van de Kerkhof: 'Kraay sr. legde basis voor succes PSV in jaren 80'

Kraay vertrok in maart 1987 bij PSV, nadat hij overhoop lag met enkele bestuurders. Ruim een jaar later won de club ten koste van Benfica de Europa Cup I. Dat gebeurde onder Guus Hiddink, die eerder de assistent was van Kraay.

"Ik heb mooie tijden onder hem gehad. We verliezen een sporticoon", zegt Willy van de Kerkhof tegen Omroep Brabant. "Hij heeft ook de basis gelegd voor de grote successen van PSV in 1988."

Die mening is ook Kees Ploegsma toegedaan. Hij was in die jaren technisch manager van PSV. "Hans heeft een belangrijke rol bij het succes gespeeld en verdient daarvoor zeker erkenning", laat hij aan het ED weten.

"Hij kende de inhoud van contracten van bijvoorbeeld Gerald Vanenburg bij Ajax en van Ruud Gullit bij Feyenoord. Mede daardoor hebben we hen destijds kunnen halen."

Volgens Ploegsma was Kraay niet altijd even gelukkig in zijn rol als trainer. "Het was bij hem soms erg zwart-wit. Dat brak hem wel eens op. Hij had zonder twijfel een deskundige kijk op het spel en is niet voor niks later analist geworden. Ook daarin was hij wel eens zwart-wit, maar wel respectvol."

Rouwbanden

Feyenoord speelt zaterdag tegen Roda JC met rouwbanden vanwege het overlijden van Kraay. Hij was in het seizoen 1982/1983 trainer van de Rotterdammers en in 1988/1989 werkte hij als technisch directeur in De Kuip.

"Feyenoord wenst alle nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies", staat in een verklaring van de landskampioen.

Ook een aantal van zijn oude clubs, waaronder Ajax, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles en AZ, uiten hun medeleven.