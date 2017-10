Oud-voetbaltrainer Hans Kraay sr. (81) overleden

Kraay sr. speelde in de jaren vijftig en zestig acht interlands voor het Nederlands elftal, was trainer van onder meer Ajax en technisch directeur bij Feyenoord en PSV. In de jaren negentig werd hij de eerste analyticus op tv.

De kinderen van Kraay sr. waren aanwezig toen hij vrijdagmiddag overleed. Hij is de vader van oud-voetballer en presentator Hans Kraay jr., die werkt voor FOX Sports en regelmatig aanschuift bij het RTL-programma Voetbal Inside.

Na het overlijden van zijn vrouw, in juni van dit jaar, leefde Kraay sr. een teruggetrokken leven. Hij wordt in besloten kring begraven.

Landskampioen

Kraay sr. werd geboren in Utrecht en groeide in de jaren vijftig bij de Utrechtse club DOS uit tot een van de beste verdedigers van Nederland. In 1957 debuteerde hij in het Nederlands elftal. Een jaar later werd hij met DOS, dat een van de voorlopers is van FC Utrecht, landskampioen.

Met Feyenoord werd Kraay sr. liefst drie keer kampioen (1961, 1962 en 1965), waarna hij zijn spelerscarrière in 1970 afsloot bij DOS. Kraay sr. was op dat moment ook al werkzaam als trainer.

In het seizoen 1974/1975 was de Utrechter coach van Ajax en van 1976 tot 1978 was hij de eindverantwoordelijke bij AZ, waarmee hij de KNVB-beker won. De enige buitenlandse club waar Kraay sr. trainer was was het Canadese Edmonton Drillers in het seizoen 1979/1980. Daarna was hij in dienst van Sparta, ADO Den Haag, Feyenoord en PSV.

Studio Sport

Zijn laatste klus in het betaald voetbal was het technisch directeurschap bij Feyenoord in het seizoen 1988/1989. Als analyticus was hij onder meer op zondagavond te zien bij Studio Sport. Ook was hij veel op de radio te horen bij Langs de Lijn.

Nadat Kraay sr. in 2004 stopte bij RTL, waar hij met Johan Derksen en Wilfred Genee aan tafel zat bij Voetbal Inside, was hij nog maar sporadisch te zien op tv.