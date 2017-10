Prijzengeld bij WK in Rusland veel hoger dan in 2014

In 2014 in Brazilië bedroeg het prijzengeld 308 miljoen euro, waarvan ruim 30 miljoen euro ging naar eindwinnaar Duitsland, 21,5 miljoen naar verliezend finalist Argentinië en bijna 19 miljoen euro naar nummer drie Nederland.

Het gaat om een verhoging van 12 procent. "Dat is een teken dat het in financieel opzicht goed gaat met de FIFA'', zei voorzitter Gianni Infantino vrijdag bij een bijeenkomst van de wereldvoetbalbond in Kolkata in India.

De wereldkampioen in 2018 krijgt bijna 33 miljoen euro, de verliezend finalist moet het doen met 24 miljoen euro en de nummer drie pakt bijna 21 miljoen euro. Een land dat in de groepsfase wordt uitgeschakeld houdt een kleine 7 miljoen euro over aan het toernooi.

23 landen

Het WK in Rusland begint volgend jaar op 14 juni en de finale in Moskou is op 15 juli. Inmiddels hebben al 23 landen zich geplaatst. In november worden de laatste negen WK-tickets verdeeld.

Het Nederlands elftal is er voor het eerst sinds 2002 niet bij op een WK. Oranje eindigde in kwalificatiegroep A als derde achter het geplaatste Frankrijk en Zweden, dat volgende maand een play-off speelt tegen Italië..