Spelersgroep Willem II geschrokken van ziekte spits Fran Sol

Sol kon donderdagochtend al in het ziekenhuis terecht en onderging daar een geslaagde operatie. "Het was volgens de doktoren vooraf gezien geen al te moeilijke ingreep, dus was de verwachting dat de operatie zou slagen", zegt trainer Erwin van de Looi vrijdag op de website van de club.

Hoewel Sol al voor het bekerduel wist dat hij ziek was, besloot de aanvalsleider toch te spelen. Hij maakte tegen de Friezen zelfs de winnende 2-1.

"Hij wilde graag spelen. Na de wedstrijd hebben we het nieuws in de kleedkamer aan de selectie verteld. Dat kwam uiteraard hard aan", aldus Van de Looi.

Middenvelder Pedro Chirivella beaamde dat hij zijn emoties moeilijk in bedwang kon houden. "Het was een grote zege voor ons. Fran nam ineens het woord. Hij begon te praten en zei wat er aan de hand was. Het was daarna muisstil in de kleedkamer. Iedereen is enorm geschrokken", laat hij aan Omroep Brabant weten.

Videoboodschap

WIllem II, dat zaterdag Ajax ontvangt, heeft al op een speciale manier de steun uitgesproken voor Sol. "We hebben een videoboodschap voor hem opgenomen. We staan allemaal achter hem", geeft Mo El Hankouri aan hetzelfde medium te kennen.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat de spelersgroep werd opgeschrikt door een ernstig gezondheidsincident. Vorige week ontbrak Ben Rienstra, omdat het zoontje van de middenvelder met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen.

"Op zulke momenten beseffen we dat gezondheid vele malen belangrijk is dan voetbal", zegt Van de Looi. "De groep gaat goed met deze situaties om en sommige jongens zullen hier ook kracht uit halen. Voetbal is een goede uitlaatklep."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie