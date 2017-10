Ajax kan tegen Willem II niet beschikken over geblesseerde Younes

Younes wordt in de wedstrijdselectie vervangen door Dennis Johnsen, die afgelopen woensdag in het bekerduel met asv De Dijk (1-4 zege) als invaller zijn debuut maakte in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Younes kreeg toen rust. De 24-jarige Duitser liet zich onlangs in De Telegraaf ontvallen dat hij ervan baalde dat hij een in zijn ogen te korte zomerstop had gehad en Ajax weigerde mee te werken aan een transfer.

De kans is groot dat Justin Kluivert net als tegen De Dijk de plek van Younes links voorin inneemt. Ajax moet het tegen Willem II ook al stellen zonder Vaclav Cerny, Mitchell Dijks en Benjamin van Leer.

Cerny scheurde tegen De Dijk zijn voorste kruisband af en komt dit seizoen niet meer in actie. Dijks en Van Leer zijn al langere tijd uitgeschakeld, maar kunnen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd hun rentree maken.

Sol

Ajax bezet na negen speelrondes de tweede plaats in de Eredivisie met een achterstand van vijf punten op koploper PSV, die zondag op bezoek gaan bij nummer drie Vitesse.

Willem II is terug te vinden op de vijftiende plek. De Tilburgers missen voorlopig spits Fran Sol. De clubtopscorer (zes goals) werd donderdag geopereerd aan een tumor aan zijn teelbal.

Wedstrijdselectie Ajax: André Onana, Kostas Lamprou, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Maximilian Wöber, Daley Sinkgraven, Nick Viergever, Luis Orejuela, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Siem de Jong, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Justin Kluivert, Dennis Johnsen.

