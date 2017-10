PSV'er Locadia twijfelgeval voor kraker tegen Vitesse

"Locadia is een twijfelgeval voor zondag. We kunnen morgen bepalen of hij bij de selectie zit", zei de 46-jarige Cocu vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel in Arnhem.

Locadia miste donderdag al het gewonnen bekerduel met FC Volendam (0-2). Dat gold ook voor Gaston Pereiro en Steven Bergwijn, maar zij kunnen zo goed als zeker wel weer spelen tegen Vitesse.

Cocu is op zijn hoede voor Vitesse, de huidige nummer drie van de Eredivisie. "Vitesse heeft een goed team met ervaren spelers. Ze hebben veel wedstrijden laten zien dat ze veel kwaliteit hebben", aldus de Eindhovenaar.

"We moeten elke wedstrijd honderd procent scherpte tonen. Als we dat niet doen, zijn we kwetsbaar."

Luizenploeg

Tegenstander Vitesse kwam in tegenstelling tot PSV niet midweeks in actie doordat de Arnhemmers in de vorige ronde van de KNVB-beker zeer verrassend werden uitgeschakeld door Hoofdklasser AVV Swift.

Trainer Henk Fraser is onder de indruk van de koploper van de Eredivisie. "Feit is dat PSV op dit moment de te kloppen ploeg is", zegt hij tegen Voetbal International.

"In het begin had men zoiets van: met PSV houd je niet direct rekening. Maar ze hebben een omslag gemaakt. Je ziet dat ze, in de goede zin van het woord, een luizenploeg hebben."

Twintig goals

PSV won de laatste vijf wedstrijden in de Eredivisie en maakte in die duels twintig goals. De Eindhovenaren hebben de eerste plaats met 24 punten uit negen speelrondes stevig in handen.

Achter Ajax, dat negentien punten heeft, bezet Vitesse met achttien punten de derde plaats. De formatie van coach Fraser is al zes competitiewedstrijden op rij ongeslagen.

De confrontatie tussen Vitesse en PSV in de Gelredome begint zondag om 12.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

