Van Bronckhorst ziet geen hoofdoorzaak voor slechte resultaten Feyenoord

"Het is moeilijk om een hoofdoorzaak te geven", aldus Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie tegen onder meer RTV Rijnmond. "Maar we hebben natuurlijk wel veel blessures en daardoor kunnen nauwelijk in een vaste formatie kunnen spelen. Dat maakt het anders dan vorig seizoen."

De grootste problemen kent Feyenoord centraal achterin, waar Jan-Arie van de Heijden en Eric Botteghin al lange tijd ontbreken door blessures. Zondag tegen Roda JC kan Feyenoord bovendien nog steeds niet over Renato Tapia en Sven van Beek. Het tweetal is niet op tijd fit voor het Eredivisieduel in Kerkrade.

Net als in de topper tegen Ajax (1-4 verlies) beginnen Kevin Diks en Jeremiah St. Juste daardoor tegen Roda JC waarschijnlijk centraal achterin. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft alleen de 17-jarige Lutsharel Geertruida, die tegen Swift als invaller debuteerde, als alternatief.

"Het is een nieuw elftal, spelers moeten naar elkaar toewerken. Als je dan spelers ziet afhaken, gaat dat proces minder snel", beseft Van Bronckhorst, die in de aanloop naar het duel met Roda ook nog Miquel Nelom zag afhaken. De linksback, die geen basisplaats heeft, raakte tegen Swift geblesseerd aan zijn knie.

Kritiek

Tegen Swift boekte Feyenoord eindelijk weer eens een zege, al gaf de 4-1 eindstand tegen de amateurs uit Amsterdam geen reden tot grote vreugde. Het was pas de derde overwinning voor Feyenoord in de laatste tien wedstrijden. Van Bronckhorst begrijpt dan ook dat er veel kritiek is op zijn ploeg.

'Dat verrast me niet, je wordt afgerekend op resultaten. We komen uit een succesvolle periode, maar zo snel kan het gaan in het voetbal."

Lichtpunt tijdens de slechte reeks van Feyenoord is het spel van Sam Larsson, die tegen Swift een hattrick maakte. Maar Van Bronkchorst wilde niet zeggen of dat de Zweed, die afgelopen zomer overkwam van sc Heerenveen, een basisplaats oplevert tegen Roda JC. "Hij zit in ieder geval dicht tegen een basisplaats aan", aldus Van Bronckhorst.

Roda JC tegen Feyenoord begint zondag om 18.30 uur en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom.

