Spurs mist geblesseerde topscorer Kane in topper tegen United

"We kunnen geen enkel risico nemen en richten ons op woensdag. Het is onmogelijk dat hij morgen speelt", bevestigde Spurs-manager Mauricio Pochettino vrijdag.

De 24-jarige Kane, die zijn kwetsuur afgelopen zondag opliep tegen Liverpool (4-1 zege), verkeert in absolute topvorm. Hij maakte in negen Premier League-duels acht doelpunten en was in twaalf officiële wedstrijden dertien keer trefzeker.

Zijn ploeg neemt het woensdag in de groepsfase van de Champions League in eigen huis op tegen Real Madrid. Beide ploegen staan er in groep H met zeven punten uit drie wedstrijden uitstekend voor.

City

Achter Manchester City bezetten United en Spurs respectievelijk de tweede en derde plaats in de Premier League. Beide clubs geven vijf punten toe op de koploper.

Het duel tussen United en Tottenham begint zaterdag om 13.30 uur op Old Trafford. Concurrent City gaat later die dag, om 16.00 uur, op bezoek bij middenmoter West Bromwich Albion.

