Cocu mist ondanks winst gogme bij PSV in bekerduel met Volendam

De Eindhovenaren sloegen pas in de verlenging toe door doelpunten van Marco van Ginkel en Hirving Lozano. Dat het lang 0-0 bleef, was volgens Cocu te wijten aan een gebrek aan gogme.

"Ik miste de slimheid; wanneer je moet versnellen en toeslaan. Een aantal spelers haalde niet zijn niveau", constateerde de coach direct na de wedstrijd voor de camera van FOX Sports.

"Als dat aan de instelling lag, is dat geen goede zaak. Je kunt wel eens een mindere wedstrijd spelen, maar dat mag niet daar aan liggen."

Toch was het lang uitblijven van een doelpunt volgens de 46-jarige Cocu ook de verdienste van Volendam, dat hekkensluiter is in de Jupiler League.

"Dat kwam ook door Volendam. Ze gaven heel weinig ruimte weg en wij waren niet in staat om veel kansen te creƫren. De keeper van Volendam (Hobie Verhulst, red.) hield er ook wel een aantal aardige ballen uit."

VVV-Venlo

PSV werd na de overwinning in het Kras Stadion bij de loting voor de achtste finales gekoppeld aan VVV-Venlo. De ploeg van Cocu speelt in december thuis tegen de Limburgers.

Vorig jaar strandde de 23-voudig landskampioen al in de tweede ronde. De Brabanders gingen toen verrassend met 3-1 onderuit tegen Sparta Rotterdam.

In de Eredivisie gaat PSV royaal aan kop met 24 punten uit de eerste negen wedstrijden. Zondag wacht in Arnhem de kraker tegen nummer drie Vitesse, dat zes punten toegeeft. Ajax is met negentien punten de huidige nummer twee.