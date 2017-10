AZ ten koste van Almere City als laatste club naar achtste finales

AZ was de laatste club die zich onder de laatste zestien schaarde. NEC, Fortuna Sittard, PEC Zwolle, VVSB, GVVV, RKC Waalwijk, SC Cambuur, FC Twente, Heracles Almelo, VVV-Venlo, Ajax, Willem II, PSV, Roda JC en Feyenoord gingen de viervoudig winnaar voor.

Later op de avond werd de ploeg van trainer John van den Brom bij de loting voor de volgende rond gekoppeld aan Fortuna Sittard. De wedstrijd in Limburg wordt op 19, 20 of 21 december gespeeld.

AZ had opvallend weinig te duchten van Almere City, de nummer vijftien van de Jupiler League. Toch duurde het lang voordat de nummer zes van de Eredivisie op voorsprong kwam. Stijn Wuytens kopte in de 35e minuut een hoekschop van Alireza Jahanbakhsh tegen de touwen.

Na rust reeg AZ de kansen aaneen en gooide Wout Weghorst met twee treffers binnen het kwartier de wedstrijd op slot. De spits profiteerde in de 48e minuut optimaal van een te korte terugspeelbal op doelman Chiel Kramer en verschalkte in de 59e minuut Kramer met een fraai schot uit de draai.

Topscorersranglijst

Het waren voor Weghorst zijn derde en vierde doelpunt in de honderdste editie van de KNVB-beker, waamee de 25-jarige oud-jeugdinternational de topscorersranglijst aanvoert.

Almere City moest het laatste half uur met tien man verder na een rode kaart (twee keer geel) voor Kees van Buuren en zag AZ in de 75e minuut via Jonas Svensson, die na een steekpass van Mats Seuntjens oog in oog met Kramer niet faalde, nog uitlopen tot 0-4.

Reden tot zorg voor AZ was nog wel het vroege uitvallen van Joris van Overeem. De middenvelder moest al in de dertiende minuut geblesseerd naar de kant. Trainer Van den Brom liet Ricardo van Rhijn zijn basisdebuut maken. De deze zomer van Club Brugge op huurbasis overgekomen rechtsback kwam vooralsnog alleen voor Jong AZ in actie en mocht twee keer invallen in de hoofdmacht.

