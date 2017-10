PSV pas na verlenging langs FC Volendam in tweede ronde KNVB-beker

Marco van Ginkel opende in de 107e minuut de score, waarna Hirving Lozano in de 119e minuut de weinig hoogstaande wedstrijd definitief in het slot gooide.

PSV verdween net als NEC, Fortuna Sittard, PEC Zwolle, VVSB, GVVV, RKC Waalwijk, SC Cambuur, FC Twente, Heracles Almelo, VVV-Venlo, Ajax, Willem II, Roda JC, Feyenoord en AZ in de koker voor de loting van de achtste finales en werd gekoppeld aan VVV-Venlo.

PSV strandde vorig jaar al in de tweede ronde. De Brabanders gingen toen verrassend met 3-1 onderuit tegen Sparta Rotterdam.

Spelbeeld

Het was aan het spelbeeld niet te zien dat PSV op dit moment de koppositie in de Eredivisie bezet en FC Volendam de hekkensluiter in de Jupiler League is. De ploeg van trainer Phillip Cocu speelde in een veel te laag tempo om het de tegenstander moeilijk te maken.

Pas in de 29e minuut dook PSV voor het eerst gevaarlijk op voor het doel van FC Volendam. Adam Maher, die pas zijn tweede wedstrijd van het seizoen speelde, schoot echter recht in de handen van keeper Hobie Verhulst.

PSV ontsnapte in de 38e minuut zelfs aan een achterstand. Nick Doodeman had de bal na een voorzet van Gijs Smal voor het inkoppen, maar de middenvelder mikte het leer in geheel vrijstaande positie naast.

Het was wel gelijk het laatste aanvallende wapenfeit van FC Volendam in de wedstrijd. PSV was in de eerste helft in de persoon van Maher nog twee keer dicht bij een treffer. Beide keren stuitte de spelmaker van net buiten het strafschopgebied op de vuisten van Verhulst.

Hoofdrol

Na rust werd het er allemaal niet veel beter aan de kant van PSV. Pas in de laatste 25 minuten slaagden de bezoekers er wat vaker in FC Volendam onder druk te zetten en dat leverde ook een aantal behoorlijke mogelijkheden op.

Verhulst eiste echter de hoofdrol voor zich op door Lozano, Luuk de Jong en Jorrit Hendrix op uiterst fraaie wijze van scoren te houden. Bovendien verzuimde invaller Mauro Junior de trekker over te halen toen hij zich wist te ontdoen van twee verdedigers ter hoogte van de penaltystip.

Daardoor moest er een verlenging aan te pas komen. Cocu bracht Van Ginkel om alsnog de Volendamse muur te slechten en dat pakte geweldig uit voor PSV. Nadat hij in de 99e minuut eerst nog een aardige kans liet liggen, was het in de 107e minuut wel raak.

De Jong bracht een lange bal van achteruit met het hoofd voor het doel, waarna Van Ginkel met een fantastische omhaal de kansloze Verhulst verschalkte. FC Volendam had vervolgens niet meer de kracht om alsnog voor de grootste stunt in deze bekerronde te zorgen en moest ook nog eens een rode kaart voor Dylan Mertens, die op het been van Van Ginkel ging staan, en de 0-2 van Lozano (knappe demarrage) incasseren.