Wijnaldum klaar voor rentree bij Liverpool na knieblessure

Wijnaldum moest door de kwetsuur het uitduel van vorige week met Tottenham Hotspur (4-1 nederlaag) aan zich voorbij laten gaan. De 44-voudig Oranje-international hervatte deze week de groepstraining en heeft nauwelijks last meer.

"De knie is in orde. Ik had pech toen ik er in de laatste training voor de wedstrijd tegen Tottenham een tik op kreeg. Eerst leek het niet zo erg, maar na de training kreeg ik er veel last van'', aldus Wijnaldum.

"Ik voel het nu nog een klein beetje, maar woensdag heb ik voor het eerst weer met de groep meegedaan. Ik ben klaar voor zaterdag.''

Liverpool is matig aan het seizoen begonnen. De ploeg van manager Jürgen Klopp bezet na negen speelrondes slechts de negende plaats in de Premier League. De acherstand op koploper Manchester City bedraagt al twaalf punten.

Wijnaldum kwam in zeven duels in actie, maar vond daarin niet het net en heeft ook nog geen assist achter zijn naam staan.

