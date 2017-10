Marquez wil wereldtitel pakken op 'zeker niet mijn beste circuit'

"Hier op Sepang heb ik de laatste jaren ups en downs gehad, het is zeker niet mijn beste circuit", aldus de 24-jarige Marquez donderdag op de vooruitblikkende persconferentie in Maleisië.

De drievoudig wereldkampioen won de race alleen in 2014. Vorig jaar was Andrea Dovizioso de snelste en de Italiaan is nu de enige overgebleven concurrent van Marquez in de strijd om de wereldtitel. Met alleen nog races op Sepang en in Valencia te gaan heeft de Spanjaard liefst 33 punten voorsprong.

"Ik heb een mooie voorsprong, maar als ik moet vechten op de baan, dan zal ik dat doen", vertelde Marquez. "Dit is een speciaal weekeinde."

Niet beslist

De 31-jarige Dovizioso heeft minder ervaring dan Marquez als het gaat om strijden om het wereldkampioenschap. De Italiaan eindigde alleen in 2011 op het podium (derde) in de WK-stand. Daar staat tegenover dat het circuit van Sepang hem beter ligt.

"Ik heb hier goede herinneringen liggen'', zei Dovizioso, die in 2004 de wereldtitel in de toenmalige 125cc-klasse pakte op het Maleisische circuit. "Ik weet dat het moeilijk wordt, maar de strijd is nog niet beslist en ik ga alles proberen om kampioen te worden."

De Grand Prix van Maleisië wordt ook de eerste race van Michael van der Mark in de koningsklasse van de motorsport. De 25-jarige Nederlander vervangt de Duitser Jonas Folger van Yamaha die ziek is.