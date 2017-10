Karsdorp scheurt kruisband bij debuut voor AS Roma

AS Roma, dat veertien miljoen euro aan Feyenoord belaalde voor Karsdorp, meldt donderdag dat het gaat om de voorste kruisband in de linkerknie. De komende dagen wordt de blessure verder onderzocht en zal er meer duidelijk worden over de duur van het herstel.

Afgelopen zomer, bij de afronding van de transfer, stuitten dokteren van Roma ook op schade aan een knie van Karsdorp. Het ging toen om de andere knie. Ze besloten de 22-jarige verdediger te opereren, waardoor hij de eerste maanden van het seizoen moest missen.

Twee weken geleden hervatte Karsdorp de groepstraining en in de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd woensdag tegen Crotone maakte hij eindelijk zijn debuut voor de Italiaanse topclub.

Klein kind

Opvallend is dat de drievoudig Oranje-international tijdens de wedstrijd in Stadio Olimpico niets leek te merken van de blessure. Hij deed tachtig minuten mee en was na afloop tevreden. "Het was een geweldig gevoel om weer op het veld te staan. Ik voelde me net weer een klein kind dat op straat met een bal mag spelen'. Het ging goed, maar ik kan beter", vertelde Karsdorp.

Na afloop klaagde Karsdorp bij de medische staf wel over wat pijn in zijn knie. Het bleek vervolgens veel erger dan verwacht, waardoor de verdediger waarschijnlijk een nieuwe operatie wacht.

Zaterdagavond speelt Roma al de volgende competitiewedstrijd. Bologna is dan om 20.45 uur de tegenstander in Stadio Olimpico. De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco staat op de vijfde plek in de Serie A.

