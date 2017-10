Willem II-spits Sol geopereerd aan tumor in teelbal

De tumor werd eerder deze week ontdekt en wordt operatief verwijderd en daarna verder onderzocht.

"We gaan het onderzoek met hoop, energie en vertrouwen tegemoet", zegt de 25-jarige Spanjaard op de website van Willem II. "Daarnaast hopen we dat iedereen mijn familie en gezondheid respecteert en om die reden met rust wil laten."

"De steun die wij van de club krijgen is voor ons erg belangrijk. Daarvoor willen we graag iedereen van harte bedanken."

Sol is met zes treffers dit seizoen topscorer van Willem II, dat op de vijftiende plek in de Eredivisie staat. Woensdagavond speelde Sol gewoon mee in het met 2-1 gewonnen bekerduel met sc Heerenveen. Daarin maakte hij het winnende doelpunt.

Geschrokken

Algemeen directeur Berry van Gool van de Tilburgse club: "We zijn erg geschrokken van dit nieuws. Wij wensen Fran en zijn familie uiteraard veel sterkte toe. Zodra we meer informatie hebben over de gezondheid van Fran, zullen wij dit communiceren."

Sol speelt sinds de zomer van 2016 voor Willem II. Hij werd toen overgenomen van Villarreal, waar hij voornamelijk in het tweede elftal actief was. De aanvaller speelde eerder in de jeugd van Real Madrid.