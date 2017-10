Karsdorp voelt zich na debuut bij Roma als een klein kind

"Het is een geweldig gevoel", zegt de 22-jarige Karsdorp op de website van AS Roma. "Ik voel me weer als een klein kind dat op straat met een bal mag spelen."

Karsdorp liep aan het einde van vorig seizoen een knieblessure op. Afgelopen zomer maakte hij voor 14 miljoen euro de overstap van Feyenoord naar AS Roma, waar hij door de blessure enkele maanden moest wachten op zijn debuut.

"Ik heb twee weken met het team getraind. Nu ben ik blij dat ik tachtig minuten gespeeld heb en dat ik mijn eerste wedstrijd voor deze geweldige club achter de rug heb."

Fout

Karsdorp werd voor de wedstrijd in Stadio Olimpico op zijn gemak gesteld door zijn ploeggenoten. "Voor de wedstrijd gaf trainer Eusebio Di Francesco me een paar tactische instructies. Al mijn medespelers kwamen naar me toe om me succes te wensen."

De drievoudig international van Oranje kijkt redelijk tevreden terug op zijn eerste optreden. "Volgens mij ging het wel oké. Maar ik weet dat ik beter kan. Vooral aan de bal had ik op sommige momenten meer kunnen brengen."

"In de eerste helft maakte ik een fout waar een kans voor Crotone uit ontstond. Dat mag op dit niveau niet gebeuren. Maar ik ben blij om na lange tijd terug op het veld te zijn, want er is niets dat ik liever doe dan voetballen."

Zaterdag kan Karsdorp zijn tweede duel voor Roma spelen. De huidige nummer vijf van de Serie A speelt om 20.45 uur thuis tegen Bologna.

