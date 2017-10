Van Bronckhorst baalt dat reserves hem niet overtuigden tegen Swift

De coach van de Rotterdammers gaf onder anderen Kenneth Vermeer, Bart Nieuwkoop, Miquel Nelom, Dylan Vente, Bilal Basaçikoglu, Michiel Kramer en Sam Larsson speeltijd in de moeizaam gewonnen wedstrijd.

"Je verwacht dat jongens laten zien dat ze moeten spelen en dat ze opstaan, maar dat was niet het geval. Alleen Larsson liet zich in positieve zin zien", zei Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

De Zweedse vleugelspeler maakte drie van de vier doelpunten van Feyenoord tegen de Hoofdklasser uit Amsterdam. In de vijftigste minuut kwam Swift met tien man bij een stand van 2-0 verrassend terug in de wedstrijd.

"We hebben een aantal keer niet goed verdedigd en dat mag niet, zeker niet tegen tien man. Daar moeten we aan werken", oordeelde Van Bronckhorst, die centraal in de defensie koos voor het koppel Kevin Diks-Jerry St. Juste.

Kansen

Ondanks het matige spel van Feyenoord vond Van Bronckhorst wel dat zijn ploeg een grotere uitslag had kunnen neerzetten tegen de amateurclub die in de vorige ronde van de KNVB-beker nog verrassend te sterk was voor Vitesse.

"In de slotfase was de wedstrijd gespeeld, maar ik denk dat we nog genoeg kansen hebben gehad. De keeper van Swift heeft een aantal fantastische reddingen verricht, maar we hadden uiteindelijk meer moeten scoren."

De moeizame winst op Swift betekende voor Feyenoord de eerste zege in vier duels, want er werd achtereenvolgens niet gewonnen van PEC Zwolle (0-0), Shakhtar Donetsk (1-2) en Ajax (1-4).

De huidige nummer vijf van de Eredivisie hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Roda, dat momenteel hekkensluiter is.

