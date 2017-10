Robben en Bayern bekeren verder na penalty's, Karsdorp wint bij debuut

Leipzig en Bayern bleken zeer aan elkaar gewaagd in de Red Bull Arena, waar bij rust nog niet gescoord was. De bezoekers leken in de tweede helft in het voordeel vanwege de tweede gele kaart van Leipzig-speler Naby Keita, maar het was de thuisploeg die met een man minder op voorsprong kwam.

Emil Forsberg mocht na 68 minuten aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Jérôme Boateng en de Zweed maakte optimaal gebruik van het buitenkansje: 1-0.

Bekerhouder Bayern had weinig tijd nodig om zich te herpakken, want Thiago kopte na 73 minuten al de gelijkmaker binnen. Aangezien beide ploegen in het restant van de wedstrijd en ook in de verlenging niet tot scoren kwamen, volgde een strafschoppenserie.

Zowel Leipzig als Bayern liet in het begin van de penaltyreeks geen steek vallen, want de eerste vier strafschoppen van beide ploegen waren raak. Uiteindelijk trok Bayern aan het langste eind doordat Sven Ulreich een inzet van Timo Werner stopte. Vlak daarvoor had Robben de vijfde strafschop namens Bayern raak geschoten.

Karsdorp

In de Serie A boekte de debuterende Karsdorp een nipte zege met AS Roma. Crotone werd met 1-0 verslagen. Het enige doelpunt in Rome viel al na tien minuten toen Diego Perotti een strafschop benutte.

Karsdorp maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar AS Roma, maar miste de competitiestart bij zijn nieuwe club door een knieblessure. Tegen Crotone speelde de drievoudig Oranje-international 82 minuten mee.

Ook oud-PSV'er Hector Moreno stond in de basis bij Roma, terwijl Kevin Strootman op de bank bleef in Stadio Olimpico. AS Roma komt door de moeizame zege op 21 punten, goed voor de vijfde plek in de Serie A.

Mertens

Oud-PSV'er Dries Mertens was met twee treffers weer van grote waarde voor Napoli, dat met 2-3 won op bezoek bij Genoa. Napoli neemt door de zege de koppositie in de Serie A weer over van Internazionale, dat twee punten minder heeft.

Juventus was in eigen huis met 4-1 te sterk voor SPAL. De 'Oude Dame' neemt de derde plek in op de ranglijst met drie punten minder dan Napoli.

Tottenham Hotspur

In de Engelse League Cup werd Michel Vorm met Tottenham Hotspur pijnlijk uitgeschakeld door West Ham United. De 'Hammers', momenteel zestiende in de Premier League, zegevierden met 2-3 op Wembley en bereikten zo de kwartfinales.

De Spurs koesterden halverwege nog een 2-0 voorsprong door doelpunten van Moussa Sissoko en Dele Alli, maar West Ham bouwde die achterstand in de tweede helft om.

André Ayew trof in een tijdsbestek van vijf minuten twee keer doel en twintig minuten voor tijd hielp Angelo Ogbonna de bezoekers aan de felbegeerde voorsprong. De drie doelpunten van West Ham na rust bleken genoeg voor een plek bij de laatste acht.

Everton

Everton verloor de eerste wedstrijd zonder de maandag ontslagen Ronald Koeman. De 'Toffees' gingen met 2-1 onderuit bij Chelsea, dat zich daarmee plaatste voor de kwartfinales.

Antonio Rüdiger zorgde na 26 minuten voor de openingstreffer op Stamford Bridge. Willian vergrootte de marge diep in blessuretijd naar twee. Everton scoorde daarna nog via Dominic Calvert-Lewin, maar dat doelpunt kwam te laat om een verlenging uit het vuur te slepen.

Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg zaten niet bij de selectie van Everton. Zondag gaat de huidige nummer achttien in de Premier League op bezoek bij Leicester City.

