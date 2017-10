Feyenoord zonder overtuiging langs stuntploeg Swift in KNVB-beker

Halverwege was het 2-0 door twee treffers van Sam Larsson. Vlak na het eerste doelpunt kreeg Feyenoord een strafschop en Swift-verdediger Nik Gabel rood, maar Michiel Kramer miste vanaf elf meter.

Met een man minder kwamen de amateurs uit Amsterdam vroeg in de tweede helft verrassend terug in de wedstrijd door een doelpunt van Max van Wakeren. Namens Feyenoord maakten Kramer en nogmaals Larsson aan alle onzekerheid een einde.

Swift had de tweede ronde van het bekertoernooi bereikt dankzij een stunt tegen Vitesse. De bekerwinnaar blameerde zich vorige maand tegen de Hoofdklasser door met 0-0 gelijk te spelen en na strafschoppen te verliezen.

De moeizame winst op Swift betekende voor Feyenoord de eerste zege in vier duels, want er werd achtereenvolgens niet gewonnen van PEC Zwolle (0-0), Shakhtar Donetsk (1-2) en Ajax (1-4).

Larsson

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, die een aantal belangrijke spelers rust gaf tegen Swift, zag zijn ploeg woensdag nog wel goed beginnen. Larsson maakte al na acht minuten de openingstreffer uit een vrije trap.

Vier minuten later leek een monsterzege zich aan te dienen. De amateurs van Swift moesten met tien man verder toen verdediger Gabel de doorgebroken Larsson neerhaalde.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kende voor die overtreding bovendien een strafschop toe, maar die werd gemist door spits Kramer. Op slag van rust werd het alsnog 2-0 toen Larsson fraai raak schoot.

Vroeg in de tweede helft kwam Swift knap terug in de wedstrijd. Max van Wakeren schoot van afstand fantastisch raak en bracht de meegereisde fans uit Amsterdam in extase. Niet veel later waren de amateurs zelfs dicht bij 2-2 toen Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer alle moeite had met een vrije trap.

Zo'n 25 minuten voor tijd was het toch Feyenoord dat weer scoorde. Kramer kopte van dichtbij raak en maakte daarmee zijn eerste doelpunt van het seizoen. Het morrende Feyenoord-publiek kon in de slotfase nog eenmaal juichen toen Larsson zijn derde maakte tegen het moegestreden Swift.

Ajax

Eerder op de avond plaatsten Ajax, VVV-Venlo, Heracles Almelo, Roda JC en Willem II zich voor de achtste finales van de KNVB-beker. Dinsdag schaarden PEC Zwolle, FC Twente, Fortuna Sittard, NEC, SC Cambuur, RKC Waalwijk, Katwijk en GVVV zich onder de laatste zestien in het bekertoernooi.

Donderdag staan met FC Volendam-PSV en Almere City-AZ de laatste twee wedstrijden in de tweede ronde van de KNVB-beker op het programma.

