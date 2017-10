Heerenveen en FC Utrecht verrassend uitgeschakeld in KNVB-beker

Voor Heerenveen is de bekeruitschakeling een nieuwe domper in een al slechte reeks. De ploeg van trainer Jurgen Streppel verloor de laatste drie wedstrijden in de Eredivisie van Vitesse (0-4), FC Utrecht (3-1) en Ajax (0-4).

Voor Streppel was de bekerwedstrijd tegen Willem II een weerzien met zijn oude club. De coach stond van 2011 tot 2016 onder contract bij de Tilburgers.

Zijn Heerenveen kwam vlak na rust op achterstand door een doelpunt van Ben Rienstra. Reza Ghoochannejhad maakte zes minuten later weliswaar direct gelijk, maar die stand was van korte duur.

Willem II-topscorer Fran Sol, dit seizoen in de Eredivisie al goed voor zes treffers, maakte er een kwartier na rust 2-1 van na een enorme blunder van Lucas Woudenberg. Daar bleef het ook bij in het Koning Willem II Stadion.

VVV-Utrecht

Eerder op de avond werd ook FC Utrecht al uitgeschakeld in de tweede ronde. VVV zegevierde met 3-1 in De Koel.

De thuisploeg kende een droomstart tegen Utrecht, want na twee minuten stond de thuisploeg al op voorsprong. Lennart Thy kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied en schoot vervolgens in de verre hoek raak.

Utrecht had daar niet veel tegenin te brengen en moest nog geen twintig minuten later een nieuwe tegentreffer slikken. Torino Hunte werd alleen voor doelman David Jensen gezet en rondde koeltjes af: 2-0.

Tot overmaat van ramp moest Utrecht na rust verder met tien man doordat aanvoerder Willem Janssen zijn tweede gele kaart kreeg van scheidsrechter Kevin Blom. Toch maakte Utrecht tien minuten daarna de aansluitingstreffer via Gyrano Kerk.

De verliezend bekerfinalist van 2016 gooide er met tien man nog een slotoffensief uit en kreeg ook goede kansen op de 2-2, maar VVV hield stand en vergrootte de marge zelfs nog naar twee via Moreno Rutten.

Roda JC-FC Groningen

Roda JC plaatste zich ten koste van FC Groningen voor de achtste finales. De ploeg uit Kerkrade won met 3-1, mede dankzij twee doelpunten van de Duitser Tsiy William Ndenge (na 44 en 69 minuten).

Juninho Bacuna had tussendoor nog voor de gelijkmaker gezorgd namens FC Groningen, maar het was niet genoeg voor de ploeg van de geplaagde trainer Ernest Faber. Mikhail Rosheuvel deed in blessuretijd zelfs nog een duit in het zakje: 3-1.

Heracles Almelo versloeg Hoofdklasser HSV Hoek in het Polman Stadion: 3-1. Kristoffer Peterson en Jamiro Monteiro zorgden in de laatste tien minuten van de eerste helft voor een 2-0 ruststand.

In de tweede helft kwamen de bezoekers uit Terneuzen terug in de wedstrijd via Niek van Sprundel. Peterson maakte na 77 minuten aan alle spanning een einde door de 3-1 aan te tekenen.

Hoek plaatste zich op 11 oktober voor de tweede ronde door FC Lisse te verslaan in de veelbesproken penaltyserie. Lisse won aanvankelijk de strafschoppenreeks, maar die penalty's werden niet op de juiste manier genomen. Beide ploegen moesten op herhaling en toen greep Hoek de winst.

