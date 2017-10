Ajax-trainer Keizer heeft 'heel slecht gevoel' over knieblessure Cerny

Na een uur kwam Cerny na een duel verkeerd terecht. Hij verliet kermend van de pijn en per brancard het veld en werd vervangen door debutant Dennis Johnsen. Ajax liet na de wedstrijd in een reactie weten zwaar letsel te vrezen.

"Ik heb er een heel slecht gevoel over. Ik zag het gebeuren en dacht: dit is pittig", zei ook trainer Marcel Keizer tegen FOX Sports. "We hopen op het beste, maar het ziet er niet best uit. Het is de komende dagen afwachten."

Cerny kan dit seizoen niet rekenen op een basisplaats onder Keizer, maar maakt wel regelmatig zijn opwachting. De Tsjech deed tot dusver in acht officiële wedstrijden mee.

Ajax won de wedstrijd tegen Tweede Divisionist De Dijk met 1-4 door doelpunten van Siem de Jong (twee), Frenkie de Jong en Cerny. Nabil El Gourari deed iets terug namens de amateurs.

Verslapping

Trainer Keizer was gematigd tevreden over de winst. "We hebben onze plicht gedaan. Het kan altijd beter, we hadden meer doelpunten moeten maken en ik baal van het tegendoelpunt", aldus de Ajax-coach.

"Na de 0-4 zag ik wat verslapping en konden we niet in hetzelfde tempo blijven doorgaan. Maar al met al is 1-4 een prima uitslag."

Tot zijn tevredenheid zag Keizer dat enkele Ajacieden die doorgaans genoegen moeten nemen met een reserverol goed voor de dag kwamen in het Kras Stadion van FC Volendam.

"De concurrentie is echt pittig op dit moment. Kijk maar hoe Siem en Frenkie gespeeld hebben en Carel Eiting zit daar nog achter. Het is een mooie concurrentiestrijd en dat hoort bij Ajax."

Zaterdag hervat Ajax, dat nu zes officiële duels op rij gewonnen heeft en tweede staat in de Eredivisie, de competitie met een uitwedstrijd tegen Willem II.

Bekijk de uitslagen in de KNVB-beker