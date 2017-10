Doelman Lamprou debuteert tegen De Dijk in hoofdmacht Ajax

Lamprou fungeert bij Ajax normaal gesproken als derde doelman. Aangezien eerste keeper André Onana altijd rust krijgt in bekerwedstrijden en Benjamin van Leer geblesseerd is, verdedigt Lamprou in Volendam het doel van Ajax.

Voor Orejuela is het zijn tweede officiële duel in de hoofdmacht van de Amsterdammers. De Colombiaanse rechtsback, die afgelopen zomer voor vijf jaar werd vastgelegd, had ook een basisplaats in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Scheveningen (1-5 winst). Datzelfde geldt voor middenvelder Eiting en aanvaller Vaclav Cerny.

Trainer Marcel Keizer laat tegen De Dijk nog meer spelers opdraven die normaal gesproken geen basisplek hebben. Matthijs de Ligt en Nick Viergever zijn de enige basisspelers die zondag ook aan de aftrap stonden tegen Feyenoord (1-4 winst).

Sinkgraven

Onder anderen Daley Sinkgraven staat voor het eerst dit seizoen in de basis. De linksback kampte met langdurig blessureleed en maakte op 14 oktober tegen Sparta Rotterdam al zijn rentree als invaller.

De bekerwedstrijd tussen het eveneens Amsterdamse ASV De Dijk en Ajax wordt gespeeld in het Kras Stadion van FC Volendam. Het duel in de tweede ronde begint om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Opstelling Ajax: Lamprou; Orejuela, De Ligt, Viergever, Sinkgraven; Frenkie de Jong, Siem de Jong, Eiting; Cerny, Dolberg, Kluivert.

