Oranjevrouwen geridderd voor behalen Europese titel

Later op de dag gaat de selectie ook nog op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima.

De koninklijke onderscheiding voor de Europees kampioenen volgt een dag na de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd in Groningen tegen Noorwegen (1-0). Omdat er na de EK-winst begin augustus geen tijd was voor een bezoek aan de premier en de koning werd het uitgesteld.

Voor bondscoach Sarina Wiegman en linksbuiten Lieke Martens is het lintje al de tweede onderscheiding in drie dagen. Wiegman werd maandag bij het FIFA-gala in Londen verkozen tot de beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal. Martens mag zich de beste voetbalster van 2017 noemen.

Verrassing

De EK-winst van de Oranjevrouwen was afgelopen zomer een verrassing. Nederland begon als outsider aan het toernooi in eigen land, nadat de ploeg in 2015 niet verder kwam dan de achtste finales van het WK.

De drie groepswedstrijden werden allemaal gewonnen, waarna Oranje door zeges op Zweden en Engeland de finale haalde. In die eindstrijd werd voor het oog van bijna 30.000 toeschouwers Denemarken met 4-2 verslagen.